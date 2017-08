Vice-governador diz que programa é resultado de esforços conjuntos para construir o melhor estado do Brasil. “Respiramos prosperidade, esperança e fé”, afirma

“O Goiás na Frente beneficia todos os municípios. O governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton não olham para siglas partidárias porque estão preocupados em garantir benefícios para todos os goianos”, afirmou o prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende, o Paulinho, na última quinta-feira (17/08), durante assinatura de convênios para novas obras. Paulinho também é presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e destaca o caráter republicano do programa.

Segundo o Governo estadual, Hidrolândia foi contemplada com R$ 2 milhões. Do montante, R$ 776 mil serão utilizados em pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. R$ 940 mil serão investidos na construção de uma escola municipal. Os outros R$ 33 mil serão destinados à iluminação pública.

Na mesma data, a jornada do Goiás na Frente também esteve em Professor Jamil, com assinatura de convênio de R$ 1 milhão. O prefeito Geraldo Antônio decidiu utilizar o recurso em pavimentação e recuperação de vias urbanas.

O vice-governador destacou que o programa é resultado dos esforços conjuntos para construir o melhor estado do Brasil.

“Goiás respira prosperidade, esperança e fé. Estamos realizando obras da maior relevância em todos os municípios”, declarou.

José Eliton também assegurou que não existe mais espaço para a política do atraso.

“A sociedade não quer assistir a ataques. A população quer ver uma política que constrói e produz benefícios. É isso que nos move: melhorar a vida dos goianos”, frisou.

Acompanharam a comitiva o senador Wilder Morais; o deputado federal Alexandre Baldy; o secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso; os deputados estaduais Chiquinho Oliveira, Hélio de Sousa, Lincoln Tejota, Marlúcio Pereira e Virmondes Cruvinel; os secretários extraordinários João Gomes, Sandes Júnior e Talles Barreto, além de prefeitos, vereadores e outras lideranças da região.

No dia anterior, segunda-feira (14/08), em outra maratona do programa Goiás na Frente, o programa foi elogiado pelo prefeito de Taquaral, Hélio Gontijo (PMDB), que declarou:

“O governador Marconi e o vice-governador José Eliton não olham siglas partidárias. Somos muito gratos pelos benefícios que chegam a todos os municípios”.

Hélio Gontijo destacou a atuação de José Eliton na coordenação do Goiás na Frente.

“Fui muito bem recebido por ele. É um grande profissional, que demonstra muito carinho e respeito por todos nós”, declara. O vice-governador, por sua vez, disse que “chegamos aos municípios com espírito de fraternidade e solidariedade”.

O prefeito escolheu investir o recurso de R$ 1 milhão em obras de pavimentação e recapeamento de vias urbanas. Segundo ele, a iniciativa atende aos anseios do município. “Estamos muito felizes porque é um grande benefício e, principalmente, porque chega num momento em que estamos, de fato, precisando”, disse.

O Goiás na Frente também recebeu respaldo da população. Débora Júlia Mendonça, de 48 anos, mora em Itauçu, município contemplado com R$ 1 milhão. Ela aprovou a decisão do prefeito Eurípedes Potenciano de utilizar o recurso na infraestrutura urbana de um loteamento municipal. “É tudo que a população quer. Estamos muito contentes”, ressaltou.

Em Itaguari, o prefeito Adelino Souza Aquino vai utilizar o convênio de R$ 1 milhão em obras de pavimentação e recapeamento de vias urbanas.

Em seu discurso, o vice-governador José Eliton afirmou que o Governo de Goiás pratica a “política do bem, a que constrói boas ações para a população”. Disse, ainda, que “olhamos para todas as áreas e estamos fazendo de Goiás referência para o Brasil”.

O Goiás na Frente trabalha com amor e responsabilidade, afirma o vice-governador. “É uma iniciativa que respira, ao mesmo tempo, desenvolvimento e solidariedade”, diz. “Estamos realizando obras estruturantes e executando programas de proteção social. Só tem sentido fazer política se for para o bem”, destaca.

Governo Junto de Você atende população de Aparecida de Goiânia

A população de Aparecida de Goiânia está recebendo, de quinta-feira (17) a domingo (20), mais uma edição do programa estadual Governo Junto de Você, com quase 200 serviços gratuitos disponíveis à população. Os atendimentos serão oferecidos das 8h às 17h, de quinta a sábado, e das 8h ao meio-dia no domingo, no estacionamento do Aparecida Shopping, na Av Independência, Setor Serra Dourada.

O programa oferece à população atendimentos gratuitos essenciais prestados pelo Governo de Goiás, além de conferir agilidade ao andamento de processos, entregar benefícios e obras em todas as regiões no Estado e, também, ouvir críticas e sugestões do cidadão em uma estrutura montada especialmente para o evento. São 37 órgãos do Estado e prefeitura municipal que em parceria disponibilizam quase 200 serviço à população de Aparecida de Goiânia e região.

A abertura do evento, na manhã de quinta-feira, ocorreu com as presenças do vice-governador, José Eliton, do senador Wilder Moraes, do secretário de Governo, Tayrone Di Martino, e do prefeito do município, Gustavo Mendanha, além de outras autoridades. O superintendente Executivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Luiz Maronezi, também prestigiou o evento. A Secretaria de Desenvolvimento (SED) levou para o município programas de microcrédito Banco do Povo, Crédito Produtivo para micro e pequenos empresários, programa do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) e o Produzir.

Desde o início do ano, já foram realizadas seis edições do Governo Junto de Você, neste período o Banco do Povo já prestou atendimento a mais de 500 pessoas. No estande do FCO, receberam informações sobre financiamentos cerca de 720 empresários e produtores rurais. O objetivo é divulgar as linhas de crédito e facilitar o acesso da população a estes incentivos oferecidos pelo Governo, visando o fomento e o crescimento do empreendedorismo, do comércio, da indústria e do agronegócio de Aparecida de Goiânia.

Além dos programas de crédito, no estande da SED as populações também têm acesso a uma mostra do artesanato goiano, apresentando a riqueza dos trabalhos desenvolvidos por nossos artesãos. As peças serão disponibilizadas para venda durante o evento.

Cidadania

Para o superintendente Luiz Maronezi, o Governo Junto de Você representa a importância que este governo dá às pessoas.

“Trazer os principais serviços oferecidos pelo Estado para perto da população é uma demonstração do respeito e cuidado que nosso governo tem com o cidadão”, comentou Maronezi.

“Este é um dos programas mais relevantes do Governo de Goiás, pois representa a cidadania e o direito da população de usufruir de diversos serviços e benefícios sociais”, frisou o vice-governador, José Eliton.

José Eliton citou também a instalação do Itego pela Secretaria de Desenvolvimento em Aparecida de Goiânia. “Obras são fundamentais, especialmente aquelas que dão oportunidade aos jovens, que dão condições para que eles cresçam. O Itego é uma obra gigantesca de grandes dimensões que projeta essa cidade para a economia do século XXI”, avaliou.

O prefeito Gustavo Mendanha agradeceu o apoio do governador Marconi Perillo e do vice-governador, José Eliton, e das secretarias de governo pela forma como vem atendendo às demandas do município. “O que temos aqui é uma integração com o Governo Estadual tendo como meta a melhoria da vida das pessoas”, ressaltou o Prefeito.

No Planalto, Gustavo reivindica liberação de recursos federais

Com as exigências atendidas e com o projeto aprovado em todas as instâncias dentro do Ministério da Integração Nacional, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, esteve na tarde de quarta-feira (16) com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. No Palácio do Planalto, em Brasília, Gustavo solicitou à Presidência da República que priorize a liberação de recursos da ordem de R$ 17,5 milhões para obras de contenção de erosões na cidade.

O prefeito relatou ao ministro que em breve serão concluídas as obras de reparo de uma das maiores erosões registradas em Aparecida, no Jardim Luz, que demandou investimentos de R$ 7,3 milhões. No dia 25 de maio, Gustavo deu sinal verde para que todas as intervenções necessárias naquele local fossem executadas com recursos próprios até que entre, no caixa da prefeitura, a verba do governo federal.

Outra obra semelhante que também conta com recursos da União (e que estão previstos dentro daqueles R$ 17,5 milhões) é no Jardim Mont Serrat, mais precisamente na Avenida Euclides da Cunha.

“Todas as demandas técnicas e operacionais acerca destes projetos já foram rigorosamente cumpridas por nós. Passado este período de votações, enfim, este período em que o Planalto esteve com foco total no Congresso Nacional, temos convicção de que agora sairá a ‘decisão política’ e a deliberação da Presidência para que o dinheiro seja liberado”, avaliou o prefeito.

Além destes R$ 17,5 milhões mencionados na audiência no Palácio do Planalto, há outros projetos da prefeitura com o mesmo propósito – contenção e prevenção de erosões em Aparecida – tramitando no Ministério da Integração Nacional. Se somados todos, a verba total a ser liberada pela União é de mais de R$ 30 milhões.

Pavimentação

Ainda na agenda com o ministro Eliseu Padilha, Gustavo também reivindicou R$ 50 milhões para obras de pavimentação asfáltica em diversos setores de Aparecida de Goiânia.

“O projeto que elaboramos para pleitear estes recursos já foi habilitado (aprovado) nas duas etapas previstas junto ao Ministério da Integração Nacional”, explicou, após a reunião, a secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen. Além dela, o deputado federal Daniel Vilela e o secretário-chefe da Casa Civil de Aparecida, Afonso Boaventura, acompanharam o prefeito a Brasília.