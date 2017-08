Senar-GO lança Desafio Agro Startup

O Desafio Agro Startup será lançado nesta segunda-feira, 21, em parceria, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás). A ideia é estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento do setor agrícola no Estado de Goiás.

Para alcançar o objetivo, o Desafio Agro Startup lança mão de uma competição de modelos de negócios inovadores, capacitações e mentorias para concepção de negócios voltados para elos das cadeias produtivas do agronegócio.

O empreendedor baiano Matheus Ladeia, criador da startup ‘Pastar’, estará no lançamento para contar sobre sua experiência de criar uma ideia e torná-la viável no mercado. A ‘Pastar’ é um projeto inovador na área de aluguel de pastos, que ajuda criadores afetados pela seca a levar os animais para áreas ociosas e férteis de outros produtores.

Segundo o superintendente do Senar Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, o Agro Startup é uma iniciativa de formação, capacitação e qualificação no ambiente tecnológico, que proporcionará boas e novas ideias para o setor agropecuário.

Ele conta que a ideia de criar o projeto surgiu para fortalecer o trabalho desenvolvido nos pilares de sucessão familiar, empreendedorismo e formação de novas lideranças. “No pilar, em especial, do empreendedorismo, poderemos promover iniciativas para que os jovens tenham capacidade de pensar em projetos para fortalecer o setor. Queremos despertar grandes ideias, que se tornem negócios rentáveis e lucrativos, proporcionando ganhos tecnológicos e de eficiência de produção”, ressalta.

Para o diretor técnico do Sebrae Goiás, Wanderson Portugal, essa iniciativa é extremamente relevante, não somente pelo aspecto do fomento ao empreendedorismo, mas por proporcionar um olhar cada vez mais apurado para o agronegócio como um mercado com um potencial imenso para se empreender com negócios inovadores na modelagem de startups.

Relacionado