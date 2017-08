Vila Ambiental e Parque Zoológico registram 27 mil alunos no primeiro semestre

Educandos visitam os locais e recebem orientação sobre educação ambiental e a qualidade de vida

Daniela Rezende

­Cerca de 27 mil alunos da rede municipal passaram pela Vila Ambiental e Parque Zoológico de Goiânia neste primeiro semestre de 2017. As visitas monitoradas de escolas, centros municipais de Educação Infantil (Cmei) e unidades conveniadas são educativas e levam os educandos a refletirem sobre a temática ambiental e a qualidade de vida.

Na Vila Ambiental, o atendimento alcançou o número de 16.940 alunos. Já o Zoológico recebeu 10 mil educandos, incluindo a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja), com as trilhas noturnas. Nos dois espaços, são oferecidas trilhas, palestras, teatros e outras atividades socioambientais, que são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar formada por professores da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) e técnicos em Educação Ambiental das agências municipais do Meio Ambiente (Amma) e de Turismo, Eventos e Lazer de Goiânia (Agetul).

De acordo com a coordenadora pedagógica da Vila Ambiental, Maria Letícia Barbosa, as unidades educacionais estão tendo mais consciencização sobre meio ambiente. “As instituições trabalham cada vez mais a temática e a Vila é procurada para que os alunos façam culminância de projetos e percebam a importância desse cuidado, com atividades na prática”, ressalta.

Para a coordenadora da equipe de Educação Ambiental do Zoológico, Sônia Regina de Farias, o trabalho desenvolvido pela equipe alterou o perfil de atendimento. “Antes, o Parque era procurado com aspecto de lazer. Agora, a procura pelas visitas é associada ao conhecimento, graças a dedicação da equipe, que incentiva o cuidado com o meio ambiente e a mudança de atitude”, afirma.

Agendamentos

As unidades educacionais que tiverem interesse nas visitas podem solicitar agendamento. A Vila Ambiental, localizada no Parque Areião, recebe no máximo 80 educandos por período e nos meses de agosto e setembro trabalha a temática “Cerrado: nossa casa, berço das águas”. O agendamento pode ser realizado pelo telefone 3524-4606.

No Parque Zoológico, são atendidos no máximo 300 educandos por período e o telefone de contato é 3524-2391.As visitas também são abertas a outros grupos da população goianiense, como associações, Organizações Não Governamentais (ONGs), grupos religiosos, além de instituições da rede particular e escolas do interior do Estado.

Outra opção do Parque Zoológico é o projeto “Trilha Noturna”, para alunos da Eaja. Desde 2014, educandos de escolas municipais que tem a modalidade no ensino noturno, visitam o Parque e participam de programação que inclui palestra sobre os animais e o meio ambiente, caminhada pelas trilhas e identificação dos animais com hábitos noturnos do bioma cerrado.

As atividades da “Trilha Noturna” atendem os alunos que não possuem condições de visitar o Zoológico durante o dia, por se tratar de uma maioria de trabalhadores. Então, eles são estimulados a contemplar esse espaço, que também é educacional”, destaca Sônia Regina.