Mutirão da Prefeitura chega à região do Jardim Itaipu

A sexta edição Mutirão da Prefeitura de Goiânia chegou à região do Jardim Itaipu para atender as demandas da população. A frente de serviços da região, que concentra um grande número de moradores, teve seu ponto alto no sábado, dia 26, e domingo, 27. Os estandes foram montados na da Avenida Vieira dos Santos na divisa do Conjunto Esmeralda com o Jardim Itaipu.

Desde a segunda-feira, 21, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) chegaram nos bairros da região. Serviços como reforma de prédios públicos, pavimentação asfáltica, roçagem e limpeza urbana foram intensificados no período que antecedeu o ponto alto do Mutirão. Sucesso na edição anterior, a doação de animais, uma parceria entre a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e a ONG Sette Vidas, também esteve presente na frente de serviços da região do Jardim Itaipu.

Disposto com os trabalhos desenvolvidos pelas edições do Mutirão, o prefeito Iris Rezende afirma que os resultados alcançados até o momento provam que a frente de serviços atende as demandas da população de forma eficaz.

“Tudo que já alcançamos até aqui é prova de que estávamos certos em trazer a administração para perto do povo. Essa proximidade nos permite atender com maior rapidez e eficiência as demandas da nossa gente, de forma que todas as regiões da cidade estão sendo atendidas nas suas necessidades”, frisa.

Durante o Mutirão da Prefeitura, a população tem acesso a todos os serviços prestados pela administração municipal. Apenas a Secretaria Municipal de Saúde oferece cerca de 17 serviços à população, como aferição de pressão, exames de glicemia, entre outros. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte presta orientações sobre vagas em unidades educacionais, matrículas e transferências, além de oficinas de pintura facial, porta-treco, balangandã, cartão de felicitação, massinha, bilboquê e horta escolar em pequenos espaços. Nas ações de lazer os jogos de mesa e tabuleiro, como xadrez, dama, dominó e baralho são as atrações.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, em parceria com a Polícia Civil, faz a emissão de carteiras de identidade, além da emissão do cartão do idoso, carteira de estudante e Id Jovem. No estante da Secretaria de Finanças (Sefin), o contribuinte pode aderir ao Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura (Refis) que permite o pagamento de todos os débitos com o município sem juros e multas e ainda parcelado em até 40 vezes. Todas as demais secretarias comparecem prestando uma série de serviços à população.