O governador Marcelo Miranda, acompanhado da primeira-dama e deputada federal Dulce Miranda, cumpriu agenda de trabalho nesta sexta-feira, 25, em Miracema do Tocantins, onde entregou a Sala de Estabilização e as obras de readequação do Pronto-socorro do Hospital de Referência de Miracema (HRM), além das obras do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) no município.

Marcelo Miranda também participou da inauguração da reforma da Creche Dona Regina e da inauguração da primeira etapa das obras de construção do esgoto sanitário e pavimentação asfáltica do Setor Santa Filomena. As inaugurações, que contaram ainda com a presença da vice-governadora Claudia Lelis, fizeram parte da programação do aniversário de 69 anos de emancipação política do município.

O governador ressaltou a importância de Miracema no contexto histórico do Tocantins e as parcerias para realização das obras no Estado. “O resultado é isso que estamos fazendo aqui, inaugurando obras nos setores de saúde, educação e infraestrutura”, disse, enumerando os desafios da administração e os avanços em todo o Tocantins.

A enfermeira-chefe da Sala de Estabilização, Luanda Coelho Lara, disse que o local melhorou bastante e permite um melhor atendimento aos usuários. A enfermeira Maria José Pereira também elogiou as mudanças. “Com as adequações, foi possível ofertar um atendimento mais humanizado, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores”.

Marcelo Miranda destacou a parceria com o Banco Mundial, que, por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), permitiu a melhoria de estradas vicinais no município, com a construção de pontes de concreto, bueiros tubulares, bueiros celulares e patrolamento de trechos rodoviários, em um investimento de pouco mais de R$ 2 milhões. “Com essa parceria com o Banco Mundial, estamos mudando o cenário da infraestrutura do Tocantins”, pontuou. No município, as obras atingiram cerca de 130 km.

Na oportunidade, o governador anunciou o repasse da administração do Estádio Local para a Prefeitura de Miracema, uma reivindicação da atual gestão municipal.

O prefeito de Miracema, Moisés da Costa, disse que foi uma honra receber o governador Marcelo Miranda para inaugurar obras e destacou a parceria com o Governo do Estado como fundamental. “Hoje, cerca de 80% das estradas do município estão recuperadas e isso se deve à boa vontade da equipe do Governo do Estado”.

Dulce Miranda elogiou a administração municipal pelo desprendimento para buscar os meios para realizar as obras necessárias à cidade e à população. “Mesmo diante das dificuldades, o prefeito buscou parcerias com o Governo do Estado e a iniciativa privada e, hoje, inaugura obras”.

Sala de Estabilização

Com as melhorias realizadas no Pronto-Socorro do Hospital de Referência de Miracema, o local passou a contar com duas Salas de Estabilização. Outra mudança foi a reorganização do dispensário (setor de distribuição) de medicamentos do Pronto-Socorro, que permitiu melhor controle dos medicamentos distribuídos para os pacientes.

Com a adequação, o local ficou mais amplo e humanizado para melhor atender a pacientes com classificação de risco verde, que é pouco urgente; e amarela, urgente para casos de gravidade moderada, com necessidade de atendimento médico, mas sem risco imediato.

HRM

O Hospital de Miracema é uma unidade de média complexidade Porte II, com 71 leitos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e atualmente realiza, em média, 50 cirurgias por mês e oferta atendimentos de urgência e emergência nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, obstetrícia e pediatria. O HRM atende mais de 4 mil pacientes por mês, provenientes de Miracema e cidades vizinhas, a exemplo de Tocantínia, Miranorte, Rio dos Bois, Rio Sono e Lajeado, entre outras.

OBRAS

A Creche Municipal Dona Regina foi reformada e, com a doação de uma área pelo Governo do Estado, serão construídas outras dependências e ampliada a capacidade de atendimento. Atualmente, a creche conta com 340 m² de área construída, atende 100 crianças de três meses a seis anos de idade.

O governador e o prefeito Moisés da Costa entregaram também as obras de esgoto sanitário e a pavimentação asfáltica do setor Santa Filomena. Nesta primeira fase, foram inaugurados 24.000m² de pavimentação asfáltica e 8 km lineares de esgoto sanitário.

As obras estão sendo realizadas por meio de parceria entre a Prefeitura e a BRK Ambiental. Ao todo, serão construídos 86.000 m² de pavimentação asfáltica e 50 km lineares de esgoto sanitário.

História

O município de Miracema foi desmembrado de Araguacema em 1948, quando recebeu a denominação de Miracema do Norte, então norte de Goiás. No entanto, o município só foi instalado em 1º de janeiro de 1949, quando assumiu o primeiro prefeito, Nereu Gonzalez Vasconcelos.

Com o advento da Rodovia BR-14, hoje BR-153, ocorrido em 1958, a cidade foi transformada, durante certo período, em um verdadeiro entreposto comercial para a região norte do Estado de Goiás e Maranhão, por ser ponto terminal da navegação fluvial no médio Tocantins.

No dia 7 de dezembro de 1988, Miracema do Norte foi anunciada como capital provisória do estado do Tocantins, por decisão consensual do presidente da República, José Sarney, e do governador eleito, Siqueira Campos. A capital provisória permaneceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1989.

Economia

A economia é baseada principalmente no comércio varejista, agropecuária, produção de mel, indústria de confecções, cerâmica, gráfica e de serigrafia e o turismo, forte principalmente nas temporadas de praia no Rio Tocantins, no Carnaval, e no Miracaxi (carnaval fora de época) promovido pela prefeitura.

Presenças

O evento contou com a presença da deputada federal Josi Nunes, dos deputados estaduais Nilton Franco e Amália Santana, vereadores e prefeitos de cidades circunvizinhas, além da comunidade local.(DO PORTAL AGORA-TO)