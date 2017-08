Wanderlei Barbosa comemora ampliação de municípios beneficiados com empréstimo da Caixa

Em evento realizado na Assembleia Legislativa do Tocantins, com o auditório lotado com 115 prefeitos e caravanas dos municípios tocantinenses, ficou definido a contemplação de todos os 139 municípios de forma igualitária, com o empréstimo de R$ 453 milhões pleiteado pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal.

O deputado Wanderlei Barbosa (SD) foi o primeiro parlamentar a usar a tribuna, representando a Assembleia Municipalista. Em seu pronunciamento, começou cumprimentando todos os prefeitos, vereadores, lideranças políticas, equipe de governo, Superintendente da Caixa Econômica Federal, deputados e o presidente da Assembleia, Mauro Carlesse (PHS).

Wanderlei falou da preocupação da Assembleia com o financiamento, parabenizou a iniciativa do deputado Mauro Carlesse em pedir as comissões da Casa para analisarem com cautela o projeto que trata do empréstimo, enquanto fossem feitos pedidos de informações ao governo sobre a contemplação dos municípios tocantinenses. Segundo o deputado, a Assembleia Legislativa vive um novo momento no Estado.

Para o parlamentar, os recursos que serão repassados, farão uma diferença enorme nos cofres das prefeituras municipais e voltou a defender que recursos do empréstimo sejam investidos na infraestrutura dos municípios. “Quantas ruas serão recuperadas, quantas praças serão!?!”, disse.

Também falou sobre a falta de asfalto em algumas cidades tocantinenses, como, Itacajá, Centenário, Taipas, Paranã, Pindorama, Silvanópolis, Rio Sono e Tocantínia, municípios que a parlamentar visita constantemente. “Municípios que não tem sequer a primeira rodovia”, afirmou Wanderlei.

De acordo com Barbosa, o objetivo é construir um momento de alegria para os municípios, é saber que os prefeitos de todos os municípios tocantinenses poderão chegar em seus munícipes dando a notícia sobre esforço dos deputados para os contemplarem.

Wanderlei destacou a importância da união de todos os parlamentares, liderados pelo presidente da casa, Mauro Carlesse, que trabalharam exaustivamente encima do Projeto. “Nós queremos que todos os municípios tenham o mesmo tratamento, não dá para os tocantinenses continuarem na poeira, no chão batido”, disse.

O deputado agradeceu a sensibilidade do governador Marcelo Miranda (PMDB) e de sua equipe em fazer a discussão e priorizar todos os municípios tocantinenses. “Agradecemos muito essa sensibilidade por parte do governo”, comemorou o parlamentar.

E por fim, agradeceu o esforço que os prefeitos fizeram de estar no encontro e confiar na Assembleia Legislativa e no debate que foi construído em prol do povo tocantinense que são representados pelos gestores.(DO PORTAL AGORA-TO)