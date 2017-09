Alunos de escola na Cidade Jardim receberam Iris Rezende para um

bate-papo que misturou descontração e aprendizado

Roseneide Ramalho

Os alunos da Escola Municipal Vitor Hugo Ludwig enviaram cartas ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende, solicitando uma visita e foram atendidos. Em uma tarde dedicada às crianças da unidade escolar, na última quarta-feira, 30, o prefeito contou um pouco sobre sua história de vida e também respondeu às perguntas da criançada que ouviu atentamente cada resposta.

A visita à instituição teve ainda a presença da primeira-dama, Dona Íris Rezende de Araújo, do Secretário de Educação Marcelo Costa e autoridades municipais. Durante a visita, o prefeito anunciou que a Prefeitura iniciará em breve as obras da cobertura da quadra poliesportiva da instituição que fica no setor Cidade Jardim.

O prefeito respondeu separadamente às perguntas das crianças que abordaram a trajetória política do prefeito, a construção dos parques da cidade e coisas simples do seu dia-a-dia. Para finalizar a visita, Iris deixou uma mensagem a todos os alunos presentes na escola, ressaltando o motivo de priorizar a área educacional.

“Eu me preocupo sempre com a educação porque tudo na vida da criança começa ao lado da família e do professor. Se a criança recebe orientação, carinho e amor em casa, se ela recebe o ensinamento também ministrado com amor e um espírito público por parte das nossas queridas professoras, quando se chegar à idade adulta, fará a diferença entre aqueles que não tiveram a mesma oportunidade”, pontuou.

Ao ressaltar a responsabilidade educacional da Prefeitura que hoje atende cerca de 105 mil crianças, o prefeito agradeceu aos professores e enalteceu a missão dos profissionais que atuam na área. “Em nome da nossa cidade, quero agradecer a todos. Aquele que se dedica à vida do semelhante é abençoado e não existe dedicação maior do que ensinar.

O reconhecimento foi partilhado pelo secretário de Educação que agradeceu presença do prefeito e da primeira-dama, bem como pela acolhida da escola que o recebeu durante todo o dia pelo Projeto Secretário Na Escola. “Todos nós estamos imbuídos em fazer uma Educação melhor para Goiânia”, declarou.

Projeto literário

Em continuidade ao projeto “Brincando no Mundo da Literatura”, iniciado no primeiro semestre, o bate-papo do prefeito com as crianças despertou a curiosidade das crianças que tiveram liberdade de perguntar e saber mais sobre Iris Rezende e sua relação com a Capital. Isabela Barbosa, 8 anos, contou que todos que aguardavam estavam ansiosos com a chegada do prefeito e, na conversa, o parabenizou. “Ele é um ótimo prefeito”, elogiou.

Já Kemilly Fernades Martins, 8 anos, entregou um livro com dedicatória e agradecimentos dos alunos ao Prefeito. “Eu fiquei muito feliz, meu sonho era ver o Iris. Queremos ele aqui na escola de novo para contar mais sobre a história de Goiânia. Foi muito legal. Gostei muito de saber mais sobre ele e como Goiânia foi criada Goiânia”, comentou.

A professora Luciana Rolim, idealizadora do projeto, destaca os objetivos alcançados. “Os alunos já tem outra visão da literatura. Eles brincam e gostam de ler. Além disso, percebi que eles passaram a ter mais interesse pela cidade e sabem reconhecer a importância da nossa cidade, da nossa história”, avaliou. Para a professora o prefeito ajudou muito ao falar sobre a história de Goiânia. “Eu percebi em cada criança ali o interesse e o entusiasmo”, enalteceu.

Para a diretora Mara Rúbia Gomes ficou um sentimento de gratidão. “Com esse projeto, sentimos que temos uma equipe grande que está olhando por nós e que está dentro da escola, que está visualizando as nossas necessidades e observando o nosso trabalho. Queríamos a presença do prefeito como contador de histórias e como cidadão que ele é. É certamente uma pessoa que tem um olhar especial pela educação”, destacou.