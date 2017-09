Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Édipo Rei – O Rei dos Bobos no Parque Mutirama

Édipo Rei – O Rei dos Bobos é um espatáculo de palhaço para adultos, livremente inspirado no clássico grego Édipo Rei de Sófocles. No elenco há 15 atores-palhaços e seis músicos, que se apresentam, gratuitamente, em Brasília, Anápolis, Goiânia e Pirenópolis.

O espetáculo narra a história do rei Édipo que está preocupado com terríveis desgraças que recaíram sobre Tebas, a cidade que governa. Em busca de solução, envia seu cunhado Creonte para consultar o oráculo e descobre que a maldição acabaria apenas quando o assassino de Laio, o antigo rei de Tebas, fosse encontrado e punido com a morte ou o exílio. O público de Goiânia pode conferir o desenrolar dessa história no Parque Mutirama, dias 9 e 10, às 19h.

Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade

Em setembro, o Teatro Sesc Centro apresenta uma programação intensa e diversificada para toda a família. De 15 a 29, será realizado o 6º Na Ponta do Nariz – Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade. Haverá espetáculos, mostra de cinema, oficinas e fóruns com renomados artistas nacionais e internacionais.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Sesc Centro ou pela site da Bilheteria Digital. Entre os espetáculos que serão apresentados estão Cabeça de Nego (do Rio de Janeiro), dia 21; Metro y Medio (Argentina), dia 22; Tomate Puro Tomate (Argentina), dia 23; Rato de Biblioteca (Goiás), dia 25; e Picaporte (Costa Rica), dia 26. A programação completa está no site do Sesc.

Goianos se destacam em mundial de karatê

Os caratecas goianos Caio Rassi, 11 anos, e Rondon Ramos Caiado Filho, 15, alcançaram um excelente resultado no Mundial da Japan Karate Association (JKA), realizado em Limerick, na Irlanda, em agosto. Eles ficaram entre os oito melhores caratecas, na disputa com 1.500 participantes de 52 diferentes países. Juntos, os dois atletas, patrocinados pela Fast Açaí, possuem mais de 150 medalhas conquistadas em disputas oficiais.

Goiás Superbike

A pista do Autódromo de Goiânia recebe neste domingo, 3, às 10h20, a quarta etapa do Goiás Superbike. Serão disputadas sete categorias nas modalidades SBK Pró, SBK Light, Naked Pró, 600 cc, 300 cc, Master e 150 cc. Após esta etapa, restará mais duas edições para que sejam definidos os campeões. Os ingressos para a corrida estarão disponíveis na entrada do Autódromo nos valores de R$ 10 para arquibancadas e R$ 30 para acesso a área dos boxes.

Multa Moral

Estacionar em vagas reservadas para pessoas com deficiência ou para idosos é infração grave. Porém, muitos motoristas insistem em usar estes espaços, quando a fiscalização não está por perto. Para coibir a prática, mesmo que seja só por “alguns minutinhos”, o Hospital Alberto Rassi (HGG), em parceria com a OAB-GO, lançou na semana passada a campanha de conscientização Multa Moral. A partir de então, colaboradores do HGG distribuem aos motoristas infratores um panfleto mostrando a importância de se respeitar a lei, não somente por conta da multa (prejuízo financeiro), mas por prejudicar moralmente idosos e pessoas com deficiências.

Maquiagem leve e natural

O Boticário traz para seu portfólio a base Air Power, para pessoas que preferem uma aparência mais leve e natural, mesmo com maquiagem. O lançamento é inovador no mercado nacional, tanto em relação ao produto quanto à embalagem e forma de aplicação. A base Make B. Air Power é tão leve e fluida, que vem em embalagem conta-gotas, seguindo tendências internacionais. O rendimento é outro destaque do produto, que tem efeito mate e oferece FPS 55, ideal para proteger a pele no dia a dia. A base está disponível em 6 diferentes tonalidades.

Inscrições para show e concertos do Canto da Primavera

Estão abertas, até dia 10, as inscrições para shows e concertos clássicos do 18º Canto da Primavera. O Canto da Primavera será realizado no final de setembro e início do mês de outubro, em Pirenópolis. Lembrando que dia 7 de outubro, a cidade de Pirenópolis completa 290 anos.

Serão selecionados 30 artistas ou grupos musicais. Podem se inscrever artistas maiores de 18 anos, nascidos ou residentes em Goiás há pelo menos três anos. Mais informações e inscrições pelo site da Seduce (www.see.go.gov.br)

Novos mercados

As marcas goianas Sandella, Refreskant, Produtos Paulista e Velly – todas do Grupo GSA – embarcam para o Maranhão para participar da Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz (Fecoimp), que será realizada entre os dias 13 e 16 de setembro, no Centro de Convenções de Imperatriz (MA). Esta é a 16ª da feira multissetorial e o objetivo da indústria goiana é se consolidar mais na Região Norte do país.