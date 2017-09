Festival reúne renomados nomes da fotografia brasileira

Desde o dia 1º de setembro, Goiânia se transformou na capital nacional da fotografia, com o Goyazes – Festival de Fotografia. Um circuito com dez dias de atividades marca o evento com exposições, palestras, leituras de portfólio, workshops e rodas de conversa com o público. Com curadoria de Diógenes Moura, ex-curador da Pinacoteca de São Paulo, o festival terá a participação de alguns dos nomes mais destacados da fotografia brasileira, como Luiz Braga, Márcio Vasconcelos, Gilvan Barreto, Adenor Gondim, Ana Carolina Fernandes, Guy Veloso, Milton Guran, Ronaldo Entler e Mônica Zarattini.

Espaço Sonhus comemora aniversário

Para comemorar os quatro anos de existência do Espaço Sonhus, o Grupo Sonhus Teatro Ritual preparou uma programação especial para os meses de setembro e outubro. A temporada de aniversário estreia dia 03 de setembro, às 17 horas, na Escola Lyceu de Goiânia, com o espetáculo“A Fantástica Máquina Humana”, baseado no texto “O Voo Sobre o Oceano”, de Bertold Brecht. A peça será reapresentada no mesmo horário nos dias 10 e 17 de setembro.

Banda Juvenil de Goiânia se apresenta na Praça Cívica

A Banda Juvenil de Goiânia se apresenta dia 3 de setembro, às 11 horas, na Praça Cívica, em frente ao Museu Zoroastro Artiaga. A apresentação faz parte do projeto Banda na Praça, que tem como objetivo resgatar a tradição cultural goiana das bandas de música, com apresentações em praças, coretos e parques da capital e do interior. Sob regência do maestro Rogério Rosembergue, os jovens músicos executarão repertório popular, composto por trilhas sonoras de filmes, pop, sertanejo e MPB.

Três alunos representam Goiás no 14º Parlamento Jovem Brasileiro

Três alunos da rede pública estadual representarão Goiás na 14ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Este ano o projeto vai reunir estudantes de todo o país na Câmara dos Deputados, em Brasília, entre os dias 25 e 29 de setembro. A iniciativa permite com que os participantes atuem como deputados jovens. Os alunos goianos selecionados foram Nathália Chagas Moreira, do Colégio Estadual Rui Antônio da Silva, Thaynara Doanny Machado, do Colégio Estadual José Paschoal da Silva e Gustavo da Silva Faquim, do Instituto Federal Goiano, Campus Ceres.