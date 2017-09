Governo de Goiás anuncia benefícios para a educação

A secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, acompanhou o governador Marconi Perillo, a primeira-dama Valéria Perillo e o vice-governador José Eliton, coordenador geral do programa Goiás na Frente, na solenidade de assinatura do Marco de Cooperação para o fortalecimento dos laços entre a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Governo de Goiás com foco na Agenda 2030 e o projeto piloto Território do Bem Viver, que está sendo implantado no município de Alto Paraíso de Goiás dentro das ações do programa Goiás na Frente.

O evento, realizado no Ginásio de Esportes da cidade, contou com as presenças de diversos secretários, autoridades locais e do representante da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, Niky Fabiancic.

Durante a solenidade, o governador assinou diversas ordens de serviços que vão garantir a melhoria da qualidade de vida da população do Nordeste goiano. Na área da Educação, em especial, foram autorizadas as obras da sede definitiva do Instituto de Pesquisa em Extensão em Arte, Educação e Sustentabilidade (Ipê Artes) no valor de 5 milhões, além da construção de uma escola estadual no povoado de Sertão no valor de R$870 mil; reforma geral e construção de quadra esportiva no Colégio Estadual Moisés Nunes Bandeira no valor de R$840 mil, aquisição de dois veículos traçados Marruá, com capacidade para 10 passageiros, no valor de R$552 mil e de um caminhão traçado para uso em condições severas (R$262,5 mil). Também foram destinados R$90 mil para a reforma e instalação da rede elétrica e de ar condicionado na sede provisória do Ipê Artes e R$300 mil para reforma e ampliação da Escola Estadual Dr. Gerson de Faria Pereira, que ganhará uma sala multimídia e laboratório de informática.

“A ONU veio chancelar as boas intenções do Governo de Goiás que está adotando uma série de ações que mostram seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável”, destacou o governador sobre o protocolo assinado com as Nações Unidas.

Marconi Perillo ressaltou que com a implantação do projeto piloto Território do Bem Viver, Goiás assume uma posição de vanguarda no Brasil, sendo hoje o único Estado com uma iniciativa prática que caminha no sentido de alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela ONU dentro da Agenda 2030”.

Niky Fabiancic, representante das Organizações das Nações Unidas no Brasil, elogiou a iniciativa do Governo de Goiás e destacou que o maior desafio para cumprir as metas da Agenda 2030 é o envolvimento do poder público. “Mas aqui, em Goiás, temos a sorte de contar com o apoio irrestrito do governo para melhorarmos a qualidade de vida das crianças, jovens, adultos, homens e mulheres”.

