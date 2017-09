Iris une Daniel e Caiado no Tocantins

Governadoriáveis prestigiaram homenagens ao atual prefeito de Goiânia por obras no Estado quando era governador

Dois nomes da oposição de Goiás e aspirantes à sucessão do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), o senador Ronaldo Caiado (DEM) e o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) viajaram juntos ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), para o Tocantins, onde receberam na sexta-feira, 1º, homenagens pelas obras realizadas em São Valério da Natividade, na região Sul do Tocantins. O fato é um alento aos que apregoam a união da oposição em Goiás.

Assim que avistaram a chegada de Iris, acompanhado por Daniel e Caiado, a comitiva liderada pelo governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), comentou que o prefeito da capital goiana havia levado para o estado vizinho a “chapa do governo”. Em clima amistoso, os dois pré-candidatos ficaram o tempo todo próximos a Iris Rezende e conversaram sobre a situação de Brasília e o cenário político do país.

A decisão de viajar com o prefeito mostra empenho de ambos em buscar apoio decisivo do líder peemedebista para o ano que vem. Ao mesmo tempo em que Caiado e Daniel miram unir o PMDB em torno de si, a forma como tal objetivo será alcançado difere entre eles.

Por um lado, Daniel Vilela acredita que é direito do PMDB indicar a cabeça da chapa majoritária que disputará o governo em 2018. A ideia encontra eco na cobrança de lealdade do PMDB goiano. O partido espera reciprocidade por parte de Ronaldo Caiado, haja vista que em 2014 o democrata foi eleito senador com o apoio imprescindível da ala peemedebista.

Do outro, Ronaldo Caiado afina o discurso sobre a importância de unir a oposição e articula com quadros do partido que hoje estão rompidos com Daniel. Caso do líder do PMDB na Assembleia Legislativa, o deputado José Nelto.

No cenário atual, Daniel está mais próximo de Dona Iris, primeira-dama de Goiânia. O deputado federal cedeu suas bases políticas para que Dona Iris possa voltar à Câmara dos Deputados. Em contrapartida, Caiado se aproximou do ex-deputado do PMDB Samuel Belchior.

Samuel, no entanto, nega que esteja articulando encontros para o senador. O peemedebista declara que as reuniões visam reforçar a oposição e que seu foco agora é reunir o máximo de partidos para reforçar PMDB e DEM.

“Isolados, terão dificuldades para enfrentar o candidato governista, José Eliton”, destaca.

O grupo vilelista é cético quanto à ideia e enxerga a estratégia de atrasar a escolha do nome como favorável apenas a Caiado.

“É o nome mais conhecido, lidera as pesquisas. Já Daniel precisa encorpar uma frente para não perder terreno”, argumenta uma liderança oposicionista.

Homenagem

Durante visita ao Tocantins, Iris Rezende recebeu o Título de Cidadão Tocantinense. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Toinho Andrade (PSD), que também sugeriu que a TO-280 seja nomeada “Rodovia Iris Rezende de Machado”, nos trechos que ligam os municípios de Peixe a Natividade, passando por São Valério da Natividade.

O deputado Toinho Andrade (PSD) lembra que Iris deixou um legado insuperável na infraestrutura da então região Norte de Goiás, quando Tocantins e Goiás formavam um único estado. “Além da construção de centenas de obras, o ex-governador deixou os projetos das rodovias prontos. As primeiras redes de energia também foram idealizadas por ele. Por isso, nada mais justo que todas essas homenagens”, pontuou.

Em julho foi apresentado o requerimento pelo pessedista na Assembleia Legislativa do Tocantins solicitando ao governador Marcelo Miranda (PMDB) que denomine de “Rodovia Iris Rezende Machado” trechos da TO-280.

O prefeito ficou contente e destacou, em discurso, as homenagens desde o início da chegada no aeroporto com a presença de dezenas de lideranças.

“Governei Goiás em um regime ditatorial e acho que foram minhas posições à época que garantem a mim, até hoje, esse prestígio por minhas posições a favor da democracia e do povo”, declarou Iris Rezende.

O governador Marcelo Miranda falou do exemplo Iris para todo homem público.

“Quando se fala em Iris Rezende, em qualquer lugar do país, é logo associado a uma história de obras e um exemplo a ser seguido”, enfatizou o governador do Tocantins.