José Nelto critica “antecipação” de campanha eleitoral

O deputado estadual José Nelto (PMDB) criticou o que ele considera campanha eleitoral antecipada do vice-governador José Eliton (PSDB) ao governo do Estado, para as eleições do ano que vem. Ao utilizar a tribuna do parlamento estadual o deputado disse: “O governador Marconi está usando a máquina pública para eleger seu vice em 2018. José Eliton está em campanha antecipada e já tem até o jingle para a disputa em sua página da internet”, esbravejou deputado. O parlamentar informou ainda que vai acionar o Ministério Público para fazer com que os governistas cumpram a lei eleitoral. “A Legislação tem de ser respeitada e cumprida. Não vamos deixá-los ganhar no grito, passando por cima da Lei, em claro abuso de poder econômico e político”, acrescentou. José Nelto repercutiu também o projeto de lei aprovado semana passsada pela Comissão Mista, que interessa diretamente os produtores rurais. “Quero já adiantar que a bancada do PMDB vai votar contra este projeto. A meu ver, a votação dele tinha de ser adiada, porque eu, inclusive, já tinha marcado uma audiência pública pra debater a matéria”, concluiu.

“Eu tenho a felicidade dar boas notícias, e uma delas diz respeito ao retorno do emprego no Brasil”

Presidente da República Michel Temer, em sua conta no Twitter, sobre a queda no número de desempregos em pesquisa divulgada pelo IBGE.

Rápidas

Cerca de 2,4% dos tabagistas que residem em Goiânia fumam mais de 20 cigarros por dia.

…

A vida em sociedade não é fácil: 6,8% dos cidadãos residente na Capital são fumantes passivos em casa e outros 7,7%, no trabalho.

As mulheres de Goiânia são maioria entre os fumantes passivos nas residências: 7,4%.

…

Os dados são da pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).

Assembleia Legislativa

Foi aprovado, na última semana na Assembleia Legislativa, o projeto da reforma da estrutura administrativa da Casa, que altera nomenclatura e modifica atribuições de alguns órgãos. Segundo o projeto, o objetivo da medida é modernizar a estrutura já existente, visando desburocratizar a máquina pública e otimizar a prestação de serviços no legislativo goiano.

Economia

Dentre as alterações mais importantes destacam-se a criação e a alteração de cargos e a renovação da nomenclatura corporativa da Casa. As medidas irão gerar um impacto financeiro total de R$ 14.622,00 mensais, provenientes de ajustes de gratificação para alguns cargos, sem a necessidade de novas contratações.

Estrutura

A nomenclatura dos órgãos da Alego também será uniformizada e organizada em seções, divisões, assessorias adjuntas, secretarias e diretorias. Assim as coordenadorias de Apoio Parlamentar, de Apoio Legislativo, e de Contratos e Convênios e Projetos Institucionais se tornam secretarias.

CEI das contas da prefeitura

Com o afastamento do presidente da Comissão que investiga as contas da prefeitura, vereador Zander Fábio (PEN), a vice-presidente, vereadora Priscilla Tejota (PSD), assumiu a função. Relator da Comissão, Jorge Kajuru (PRP) disse que Zander foi democrático. “ATé hoje, em nenhum momento recebi pressão de sua parte”, disse o relator

Denúncia

Conforme denúncia do MP-GO, o grupo do qual o vereador fazia parte fraudava os ingressos do Parque Mutirama, duplicando bilhetes que já tinham sido vendidos, reutilizando tickets intactos e fazendo a declaração financeira de apenas parte do que era arrecadado nas bilheterias.

Comissão

Além de Priscilla Tejota e Jorge Kajuru, são membros da Comissão os vereadores Jair Diamantino (PSDC), Oséias Varão (PSB), Tiãozinho Porto (Pros) e Kleybe Morais (PSDC). Com a licença de Zander Fábio, será convocado para integrar a CEI, o primeiro suplente, Gustavo Cruvinel (PV).

Contra a corrupção

Projeto de lei do vereador Carlin Café (PPS) determina que o Executivo crie um canal específico de comunicação denominado “Disque Corrupção”. O canal deve ser direcionado a área específica da Controladoria Geral do Município, a quem caberá encaminhar as denúncias aos órgãos competentes para apuração.

O que ele diz

“O objetivo do projeto é fomentar a participação popular no processo de fiscalização dos órgãos governamentais nas condutas que atentem contra a moralidade na administração pública, de forma a contribuir para uma maior transparência e lisura dos atos administrativos”, defende Café.

Convocação de PMs

O deputado Major Araújo (PRP) repudiou a forma como o Governo está conduzindo a convocação de 2.500 policiais militares, aprovados no último concurso público, e o salário que consta no edital. Palavras dele: “Estes policiais vão receber os piores vencimentos do Brasil, cerca de um salário mínimo e meio”.

Fotossensores

A empresa Elizeu Kopp, vencedora da licitação para a instalação e operação do sistema de fiscalização, diz esperar que a fiscalização eletrônica em 643 faixas de pedestre esteja em pleno funcionamento até o mês outubro ou novembro. Na última semana passaram a funcionar equipamentos na Avenida 85 e na Marginal Botafogo.

Contra aumento do IPTU

A Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, na última semana, projeto que impede os aumentos contínuos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) em Goiânia. A propositura é de autoria do vereador Elias Vaz (PSB – foto).