“O tempo da política do ódio já passou”, afirma José Eliton

Vice-governador esteve nos municípios de Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante, que, juntos, foram contemplados com R$ 6 milhões em investimentos

“Goiás é referência ao executar o maior programa de investimentos do Brasil”, afirmou o vice-governador José Eliton na tarde de quarta-feira da semana passada (30/08), em maratona do Goiás na Frente. Ele participou – ao lado do governador Marconi Perillo – da assinatura de convênios para novas obras em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante, na região Nordeste do estado.

“Estamos executando obras em todos os municípios goianos e, com isso, levando ainda mais qualidade de vida para a população”, assegurou.

“A atividade pública só tem sentido se, de fato, beneficiarmos a população. O tempo da política do ódio já passou”, sentenciou.

Juntos, os três municípios foram contemplados com R$ 6 milhões, sendo R$ 2 milhões para cada um. Os três decidiram investir em pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas.

“É isso que nos motiva e nos dá energia para trabalhar: saber que o país olha para o nosso estado e vê que, aqui, viramos página da crise e que o desenvolvimento chega em todos os cantos”, destacou o vice-governador.

Além do convênio de R$ 2 milhões, em Monte Alegre de Goiás foi oficializada a entrega de 40 casas no Setor Lava Pé Mãe Marinha.

José Eliton também disse que o Governo de Goiás tem atenção especial com o Nordeste goiano.

“Estamos atentos às demandas da região e sempre procuramos trazer cada vez mais obras e benefícios para estes municípios”, assegurou.

O vice-governador voltou a afirmar que é adepto à política do bem.

“Jamais nos verão visitando os municípios para xingar quem quer que seja”, disse.

Ele também destacou que, além das obras estruturantes, o Goiás na Frente conta com uma importante vertente social.

“Vamos construir 30 mil casas até o final de 2018”, garantiu.

Outro ponto destacado por José Eliton foi o caráter municipalista do programa.

“Os benefícios chegam para todos, independentemente do partido político dos prefeitos”, assegurou.

Homenagem

Em Monte Alegre de Goiás, o vice-governador foi homenageado com o Título de Cidadão Honorífico Monte-alegrense. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município.

“É uma homenagem que me enche de orgulho e aumenta a minha responsabilidade com essa cidade e com toda a região Nordeste goiano, que é tão importante para o Estado”, declarou.

“Enquanto o governador Marconi e eu estivermos à frente do Governo do Estado, essa região pode contar com os nossos esforços”, disse.

Acompanharam a comitiva a primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo; os prefeitos de Monte Alegre de Goiás, Juvenal Fernandes (PR); de Teresina de Goiás, Josaquim Miranda (PSDB); e de Cavalcante, Josemar Saraiva Freire (PSDB); a secretária estadual de Cidadania, Lêda Borges; o deputado estadual Cláudio Meirelles; além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras autoridades e lideranças políticas, religiosas e comunitárias.

“Política deve ser feita por quem tem capacidade de ouvir”

O vice-governador José Eliton visitou na manhã de segunda-feira (28/08) os municípios de Aporé, Itajá e Lagoa Santa, no extremo Sudoeste do estado. Foram firmados convênios do programa Goiás na Frente no valor total de R$ 3 milhões, sendo R$ 1 milhão para cada uma das cidades, recursos que serão aplicados em obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e outras consideradas prioritárias pelos prefeitos.

“Quero fazer da palavra construir sinônimo da minha atuação”, destacou o vice-governador.

“Política deve ser feita por quem tem capacidade de ouvir, de debater e de respeitar aquele que pensa diferente”, disse.

“A atividade pública só tem sentido para fazer algo de bom para as pessoas, e é por isso que um novo estado está surgindo no Brasil”, declarou.

“O Brasil tem jeito, basta mirar no exemplo de Goiás”, afirmou.

“Há empreendimentos sendo executados em todos os cantos do estado; inauguramos no fim de semana a primeira obra do Goiás na Frente em Gameleira”, disse o vice-governador.

As visitas começaram por Aporé, onde José Eliton firmou parceria com o prefeito Renato Sirotto Carvalho no valor de R$ 1 milhão para obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas.

Serão pavimentadas e recapeadas as ruas nos bairros Ana Paula, HP, Santa Tereza e Centro, além das avenidas Aeroporto, João Pessoa e Orlando Ferreira Martins.

O município recebe, ainda, um aditivo de R$ 100 mil, por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Lissauer Vieira.

“Estamos aqui para levar à população os frutos do grande esforço que o governo fez lá atrás, quando reduzimos secretarias e adotamos uma política de austeridade fiscal para poder agora fazer investimentos em todos os municípios”, declarou o vice-governador.

Na mesma cerimônia, foi firmado convênio para a construção de 72 unidades habitacionais populares no loteamento Santa Mônica, no valor de R$ 3,672 milhões, para atender à demanda do município.

Além desses recursos, Aporé será ainda beneficiada pelo Goiás na Frente com obras estruturantes em toda a região, rodoviárias e de infraestrutura que irão impactar a qualidade de vida da população, que hoje é de aproximadamente quatro mil moradores.

Segundo Renato Sirotto, somados a emendas parlamentares, os investimentos do Goiás na Frente para Aporé alcançam mais de R$ 5 milhões a serem aplicados em diversas áreas.

Num discurso emocionado, o prefeito disse que pensou em desistir diante de dívidas herdadas da gestão anterior.

“Já pagamos mais de R$ 1 milhão em dívidas e já estamos fazendo investimentos, graças ao apoio do governo do estado e de parlamentares”, disse.

Itajá

Em Itajá, o vice-governador José Eliton celebrou convênio com o prefeito Renis César de Oliveira no valor de R$ 1 milhão, que serão usados em recapeamento das ruas da cidade que conta com uma população de quase 5 mil habitantes.

A esses recursos, somam-se R$ 250 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Francisco de Oliveira, líder do governo na Assembleia. Para o município, o vice-governador José Eliton anunciou a construção de 55 casas populares para atender famílias carentes.

O município será beneficiado, também, com obras do Goiás na Frente para a região, entre elas, a reconstrução da GO 178, no trecho que liga Itajá a Caçu, passando por Itarumã, e a reconstrução da GO 184, que liga a cidade a Aporé e a Jataí.

Lagoa Santa

Pela manhã, o vice-governador José Eliton visitou ainda o município de Lagoa Santa, onde assinou convênio com o prefeito Adivair Gonçalves de Macedo no valor R$ 1 milhão que serão usados em obras de pavimentação asfáltica.

Ao receber demandas por parte do prefeito Adivair, o vice-governador deu respostas para cada uma delas, ressaltando que o foco do governo é atender aos anseios da população.

“Goiás é trabalho, ação e dinamismo”, sustentou.

Outros R$ 500 mil se somarão aos investimentos do Goiás na Frente na cidade de Lagoa Santa, com uma emenda do deputado estadual Francisco de Oliveira.

Durante a passagem da caravana do Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton anunciou a construção de 50 casas para famílias carentes do município e lembrou que obras estruturantes em toda a região vão beneficiar indiretamente a vida em Lagoa Santa.

Ao lado do prefeito, ele visitou as obras concluídas de urbanização do lago no centro da cidade, importante área de lazer para a comunidade.

Participaram, entre outras autoridades, o secretário extraordinário de Supervisão de Obras do Goiás na Frente, Talles Barreto; os deputados federais Roberto Balestra e Heuler Cruvinel; os deputados estaduais Lissauer Vieira, Francisco de Oliveira e Lincoln Tejota.