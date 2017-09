Entidades ligadas ao turismo do Rio de Janeiro estão voltando o olhar para o mercado interno. Para começar, estiveram em Goiânia. Apresentaram por aqui as novidades do Rio pós-Olimpíadas, com o intuito de despertar e reavivar o interesse pela Cidade Maravilhosa

Daniela Martins

Parece-me impossível não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Mas, como bem disse Nelson Rodrigues, “a unanimidade é burra”! Então, deixo para os diferentões de plantão a alternativa de não se renderem aos fascínios da Cidade Maravilhosa. Fascínios estes tão reverenciados em canções de Tom Jobim, Vinícius de Morais, Gilberto Gil, Tim Maia e também dos mais jovens Fernanda Abreu, Adriana Calcanhoto e Cidade Negra. Quem não se lembra de Ela é Carioca, Solteiro no Rio de Janeiro, Rio 40º, Aquele abraço ou a clássica Garota de Ipanema…

A nós, fascinados pelas belezas cariocas, restam os sonhos e planos para conhecer (ou revisitar) o Rio e suas praias paradisíacas, Boulevar Olímpico, Barra da Tijuca, Museu da Amanhã, Forte do Leme, a vida boêmia da Lapa com seus Arcos emblemáticos e sua famosa Igreja Nossa Senhora da Lapa. Aquela escadaria de 382 degraus, palco de entrega de muitas promessas. E por falar em Lapa, por ali, colado na Lapa, pertinho do Centro Histórico, está o pitoresco bairro de Santa Tereza, reduto de uma vida boêmia, que guarda as tradições de um Rio antigo. Parece uma cidadezinha do interior, pacata e cheia de atrações culturais, entre eles o Bondinho de Santa Tereza. Como dizem “há muitos Rios no Rio”.

Tem ainda o Porto Maravilha, onde está o AquaRio, considerado o maior aquário marinho da América do Sul. São três mil animais, mais de 350 espécies, em 28 tanques. A clássica e admirada Zona Sul, do Cristo Redentor, Pão de Açúcar e da badalada Praia de Copacabana. Difícil lembrar de tudo… difícil visitar tudo de uma só vez. É, vamos ter de viajar muitas e muitas vezes ao Rio de Janeiro.

E foi justamente para incentivar esse sonho, impulsionar o turismo, e chamar o público goiano, que estiveram em Goiânia representantes do Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB), da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), da Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ), em uma parceira para promover por aqui o “roadshow Visit.Rio”.

Nessa empreitada, eles apresentam as maravilhas do Rio de Janeiro, as melhorias conquistadas a partir das Olimpíadas do ano passado, sobretudo na mobilidade pública, e ainda rebatem essa ideia disseminada país afora de uma total insegurança na Capital fluminense. A ação de divulgação começou em Goiânia, mas será levada a outras praças considerada estratégicas, como Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte.

“Mostramos nesses encontros as novidades em infraestrutura, mobilidade e lazer, além do parque hoteleiro mais moderno do país, que recentemente dobrou e renovou sua oferta de acomodações”, explicou o vice-presidente da Riotur, Mario Filippo Junior, reforçando que “a cidade está se aperfeiçoando”.

Durante encontro com a imprensa goiana, realizado na quarta-feira, 30, no Castro´s Hotel, Mario Fillipo disse acreditar no turismo, na economia criativa, como uma saída para a crise financeira que assola o país. “O turismo injeta novos recursos na economia e é esta mensagem positiva que queremos levar”, completou.

Entre as melhorias pós-Olimpíadas, destacam-se os avanços na mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Houve a ampliação da linha de metrô e sua integração com o BRT e o VLT. “Podemos nos orgulhar de gerir uma cidade com ótima mobilidade desde o Centro Histórico, passando pelo Boulevard Olímpico, no Porto, pela famosa Zona Sul e chegando à Barra da Tijuca, incluindo o tradicional corredor turístico do Leme ao Pontal”, pontuou Mario Fillipo.

Sobre a segurança no Rio, tema bastante discutido durante a conversa com a imprensa, Mario argumentou que a cidade vive hoje sua melhor fase com o total alinhamento e apoio às forças de segurança pública. É um trabalho feito, segundo o vice-presidente da RioTur, em parceria, uma força conjunta da Prefeitura, governo do Estado do Rio de Janeiro e governo Federal.

“O intuito é garantir mais segurança tanto para turistas quanto aos moradores. Há um trabalho constante para redução da criminalidade, com ações de inteligências e este é um processo contínuo. Estamos esperando e vivenciando os resultados”, salientou Mario.

O projeto de divulgação do Rio pelas principais capitais do país é pioneiro e foi batizado de #vemprorio. Além de encontro com a imprensa, para alavancar pautas positivas; durante o Roadshow Visit.Rio, o trade carioca também se reúne com agentes de viagens, operadores e organizadores de eventos locais para estreitar a conexão entre as duas cidades.

Querem, como destacam durante o Roadshow, colocar Rio de Janeiro nas prateleiras do turismo e incrementar o fluxo de visitantes de lazer e negócios na capital fluminense. “Sabemos da importância dos turistas do Centro-Oeste e queremos apresentar a eles um Rio renovado. Conhecemos as exigências de nossos visitantes e estamos empenhados em conquistá-los”, salientou a presidente-executiva do Rio CVB, Sonia Chami.

Em tempo: se você gostou da ideia, que tal conhecer um pouco mais desse novo Rio e planejar sua próxima viagem?! Confere aí no portal visit.rio, na internet.