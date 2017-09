Com o objetivo de proporcionar para a juventude tocantinense novas oportunidades para ingressar no mercado de trabalho, o governador Marcelo Miranda, durante aula inaugural do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 2017, destacou os esforços do Governo do Estado para a continuidade do programa no Tocantins. A aula inaugural ocorreu no auditório do Palácio Araguaia, nesta quinta-feira, 31.

“Essa solenidade tem um significado muito especial para os alunos e educadores. Ela é o retrato do nosso empenho para mantermos o Pronatec funcionando. Muitos estudantes têm no programa uma excelente oportunidade de realização profissional. Além de profissionalização, o Pronatec significa geração de emprego e renda. Nesta etapa, 24 municípios tocantinense vão receber cursos e criar novas oportunidades para os alunos”, destacou Marcelo Miranda.

A solenidade contou com a presença de quase 200 estudantes, que durante a aula conheceram a Plataforma EaD (Educação a Distância), onde são desenvolvidas as atividades dos cursos, e aprenderão sobre a metodologia de ensino. Na solenidade, também foram entregues os materiais pedagógicos para os alunos e professores.

No Tocantins, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) é ofertante e demandante dos cursos oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC) nas modalidades Formação Inicial e Continuada (FIC), Rede E-Tec Brasil e Ensino Médio Técnico (Mediotec).

A titular da Seduc, Vanessa Zavarese Sechim, destacou o trabalho do Governo do Estado para garantir o acesso dos alunos ao programa. “Trabalhamos para garantir que todos os débitos que existiam fossem quitados, pois sabemos da importância do investimento no ensino profissional para garantir o futuro dos nossos jovens. Hoje, o programa está presente em mais de 100 municípios e o nosso objetivo é que o programa alcance todo o estado”, ressaltou.

Presente na solenidade, a deputada estadual Valderez Castelo Branco deixou sua mensagem para os novos alunos do Pronatec. “A formação profissional é importantíssima, pois o maior legado que se deixa a alguém é a educação. A mensagem que eu deixo é que cada aluno aproveite esta oportunidade de se qualificar para conquistar a sua vaga no mercado de trabalho”, disse.

Beneficiados

Os cursos do Pronatec são ofertados baseado em um levantamento das necessidades de mercado e das potencialidades de cada região, e atende alunos matriculados no Ensino Médio Regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de beneficiários dos programas do Ministério do Trabalho (MTb).

Para a aluna do curso de Serigrafia, Tais Liani Ramos Rocha, o cursos do Pronatec ampliam as possibilidades de entrar no mercado de emprego. “Terminei o ensino médio em 2010, comecei a fazer uma faculdade, mas como está difícil para encontrar, decidi fazer o curso de Serigrafia, porque acredito que é uma área possível de conseguir uma vaga no mercado de trabalho”, contou.

O aluno do curso de mecânico de bicicleta, Izaqueu Pereira da Cruz, que está no 2 ano do ensino médio, acredita que cursos do Pronatec coloca os beneficiados à frente no mercado de trabalho. “É uma oportunidade de conhecer novas pessoas e de nos prepararmos para garantir uma vaga de emprego. Acredito que quem faz o curso tem muito mais chances”, destacou.

Cursos

Na modalidade presencial, o curso de Panificação, ocorre em Barrolândia, Monte do Carmo, Lagoa do Tocantins, Gurupi, Itapiratins, Carmolândia e Piraquê. Dianópolis, Cristalândia, Palmas, Ponte Alta do Bom Jesus recebem a formação de Mecânico de Bicicletas. Já o curso de Serigrafia será disponibilizado em Dianópolis, Paraíso, Gurupi, Palmas e Ponte Alta do Bom Jesus.

As cidades de Gurupi, Paraíso e Palmas foram contempladas com a formação de Instalação e Reparos de Redes de Computadores. Costureiro de Máquinas Retas e Overloque será disponibilizado em Piraquê e Palmas. Na Capital, também aocorre o curso para Maquiador e, em Presidente Kennedy, a formação para Manicure e Pedicure.

Na modalidade EaD, a Rede E-Tec disponibiliza o curso de Agronegócio em Miracema, Formoso e Gurupi; Biblioteconomia em Palmas, Porto Nacional e Paraíso; Eventos em Araguatins; e Hospedagem em Palmas e Mateiros.

Por meio do Mediotec, estão sendo disponibilizados os cursos de Multimídia em Palmas, Taguatinga, Palmeirópolis e Guaraí. Araguaína e Tocantinópolis recebem a formação de Biblioteconomia, já Cooperativismo será ofertado na Capital e em Pedro Afonso. Em parceria com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) são realizados os cursos EaD pelo Mediotec em Administração, Gerência em Saúde, Guia de Turismo, Informática para Internet, Marketing e Meio Ambiente. (DO PORTAL AGORA-TO)