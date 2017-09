Em sessão solene bastante concorrida, que contou com personalidades do Tocantins e do Estado de Goiás, o governador Marcelo Miranda foi agraciado com o título de Cidadão São Valeriano. A solenidade ocorreu no Centro Cultural Remígio Cassoli, como parte da programação do 1° Mutirão da Cidadania e Inaugurações de Obras de São Valério da Natividade.

A honraria foi proposta pelo prefeito Olímpio Arraes e aprovada pela Câmara de Vereadores, em reconhecimento às ações do governador no processo de desenvolvimento do município e da região.

Ao agradecer ao prefeito Olímpio Arraes pelo reconhecimento, Marcelo Miranda dedicou a homenagem a cada morador da cidade. “Essa honraria só reforça os laços de irmandade e de gratidão para com cada habitante de São Valério da Natividade, a quem estendo também a homenagem”.

Mesmo diante de uma homenagem de tamanho significado, o governador disse que não poderia deixar de reconhecer os problemas ocasionados pela seca na região e as iniciativas para amenizar o problema da estiagem, a exemplo da construção de 200 barraginhas, que vão beneficiar 14 municípios da região, das quais 75 estão instaladas em propriedades no município de São Valério.

Marcelo Miranda também citou a entrega de 65 km de rodovia asfaltada entre Natividade e São Valério, além de outros 32 km entre São Valério e o entroncamento com a BR-242. Segundo o governador, as obras demandaram um investimento de R$ 18 milhões. Ele falou ainda que, em todo o Tocantins, já foram restaurados mais de 1.500 km de rodovias, por meio de parceria com o Banco Mundial.

Inauguração

A comitiva participou também da inauguração da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade e visitou o Mutirão da Cidadania, uma iniciativa da Prefeitura com a oferta de diversos serviços à comunidade local.

O prefeito Olímpio falou da satisfação em receber as autoridades em seu município e destacou que o governador Marcelo Miranda é motivo de orgulho para o povo de São Valério e toda região. “Iris Rezende fez pontes e o governador Marcelo Miranda trouxe os asfaltos para a cidade e as rodovias. Hoje, estamos interligados aos grandes centros, por meio de rodovias de qualidade e somos gratos por esses benefícios”, ressaltou.

Ações também reconhecidas pelo senador da República por Goiás, Ronaldo Caiado, que destacou a satisfação de retornar ao Tocantins e encontrar obras tão importantes para a região. “As obras rodoviárias realizadas aqui pelo governador Marcelo Miranda mudaram a realidade de toda a região”.

O ex-governador de Goiás e atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, foi homenageado com o título honorífico São Valeriano e Cidadão Tocantinense. O título de Cidadão Tocantinense atende à Lei n° 441/1992, de autoria do então deputado estadual Eudoro Zacarias Pedroza (in memorian), mas que, somente agora, foi entregue.

As duas honrarias dedicadas ao político goiano, segundo os autores, se justificam pela responsabilidade direta no desenvolvimento do então norte goiano, bem como da região de São Valério, principalmente por meio da construção de infraestrutura rodoviária, pontes e outras iniciativas.

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, também homenageado na solenidade com o Título de Cidadão São Valeriano, foi representado pelo ex-prefeito de Porto Nacional, Olegário Aires.

Presenças

Participaram da solenidade, o senador Ronaldo Caiado; o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Mauro Carlesse; deputados estaduais e federais do Tocantins e Goiás, prefeitos e outras autoridades dos dois estados. (DO PORTAL AGORA-TO)