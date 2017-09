Marcelo Miranda participa de Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins em Gurupi

O governador Marcelo Miranda cumpriu agenda de trabalho em Gurupi, onde participou da 2ª edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins, realizado no Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

O evento contou com representantes de 28 municípios da região sul do Estado e teve como propósito de discutir os desafios e oportunidades para fortalecer a economia.

Marcelo Miranda destacou o potencial do agronegócio e a representatividade socioeconômica da região, responsável por 38% das exportações do Tocantins em 2016, e citou o Fórum como uma ferramenta importante para agregar valor a todos os setores da economia que promovem o crescimento do Tocantins.

“Quem move a economia são as pessoas, o trabalho, as oportunidades e, aqui, nós temos uma grande chance de discutir e viabilizar ideias e projetos para melhorarmos em outros segmentos, como a indústria, e também a atividade turística, que aquece o comércio, a rede hoteleira, gera emprego e atrai investidores”, pontuou, afirmando que Gurupi é o portal de entrada do Tocantins e constitui um importante polo de atração de investimentos para toda a região.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Alexandro Castro, disse que a exemplo da primeira edição do Fórum, realizado em Guaraí em maio deste ano, a receptividade em Gurupi foi muito grande. “Todos os segmentos organizados se mostraram interessados em estabelecer essa interação com o Governo do Estado”.

Ele explicou que nesse primeiro momento foi possível ouvir as demandas da região, a situação atual dos gargalos e as potencialidades que podem ser desenvolvidas. O secretário adiantou que já foi possível perceber que o direcionamento é exatamente de buscar novas cadeias produtivas e, principalmente, verticalizar a produção de modo que a industrialização possa dar essa resposta de crescimento de renda e empregos na região.

“Uma oportunidade para as entidades representativas do setor produtivo e da sociedade mostrarem as suas demandas”. Essa é a avaliação do presidente do Sistema Fecomércio do Estado do Tocantins, Itelvino Pisoni. Segundo ele, “por meio da iniciativa privada podemos mostrar o que estamos fazendo e o que precisamos que o poder público faça”, reforçou.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, também compartilhou da mesma opinião. “Não tenho dúvidas da importância desse evento para a busca de alternativas para o crescimento da nossa economia”.

Fórum

A iniciativa tem como objetivo a discussão de assuntos que envolvem os desafios enfrentados para uma gestão eficiente, como práticas da vivência administrativa, a captação de recursos e de como aproveitar a cultura e o potencial turístico para promover o desenvolvimento socioeconômico. Palestras, reuniões técnicas, painéis e workshops fizeram parte da programação.

O Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), em parceria com Agência de Fomento do Tocantins, Banco do Empreendedor, Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social (Setas) e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), e conta com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE).

O evento tem o objetivo de criar um ambiente de diálogo entre Estado e agentes capazes de criar medidas viáveis ao desenvolvimento econômico regional.

Parceiros

São parceiros desta edição: Federação da Indústria do Estado do Tocantins (Fieto), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), Federação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual do Tocantins (Femicro), Federação das Associações Comerciais e industriais do Estado do Tocantins (Faciet), Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Tocantins (Sescoop), Prefeitura Municipal de Gurupi; Associação Comercial de Gurupi; Câmara de Dirigente Logista (CDL); Instituto Federal do Tocantins (IFTO); e Sistema Nacional de Empregos (Sine).

Outras edições do Fórum serão realizadas nas cidades de Araguatins, Dianópolis e Araguaína. A 1ª edição do evento contou com uma média diária de mais de 300 pessoas e ocorreu nos dias 23 e 24 de maio, na cidade de Guaraí, e reuniu municípios da região centro-norte do Tocantins.

O evento contou com a presença do prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, e de outras localidades da região sul do Estado; deputados federais e estaduais; além de representantes de entidades de classe.(DO PORTAL AGORA-TO)