Pedidos de empréstimo de R$ 583 mi do Governo do Estado são aprovados nas comissões

A aprovação aconteceu após longas reuniões e acalorados debates entre deputados e técnicos do Governo no Plenarinho da Assembleia (sala das Comissões).

Um projeto no valor de R$ 453 milhões para obras em todo o Estado e outro, de R$ 130 milhões, para a construção da ponte sobre o rio Tocantins, em Porto Nacional. Agora, as matérias serão discutidas e votadas no plenário da Casa.

Em reunião conjunta das comissões, os deputados aprovaram dois pedidos de empréstimo do Executivo do Tocantins que somam R$ 583 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

