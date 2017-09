Prefeitura amplia horário de atendimento da Secretaria da Fazenda à população

Welcome! Log into your account

A Secretaria da Fazenda, está localizada na Rua Ademar Vicente Ferreira, nº 1.115, no Centro. Alguns serviços como a Nota Fiscal Eletrônica podem ser realizados virtualmente pelos contribuintes, através do site da Prefeitura: http://www.araguaina.to.gov.br

Segundo o secretário, o mês de setembro foi escolhido para começar o atendimento em novo horário como conscientização dos direitos e deveres do cidadão. Através da Lei Municipal 2978/2015, no dia 26 de setembro é comemorado o “Dia Municipal de Respeito ao Contribuinte”.

Com a preocupação de oferecer mais qualidade e ampliar o atendimento à população, a Prefeitura de Araguaína amplia em três horas o atendimento na Secretaria da Fazenda. O novo horário, das 7 às 18 horas sem intervalo, passa a valer a partir de segunda-feira, dia 4 de setembro, conforme Portaria nº 049/2015, publicada no Diário do Município nº 1.399, desta quinta-feira.

