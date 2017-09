As aventuras de Moana chegam ao Teatro Madre Esperança

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Um grande mergulho na diversidade motivou a Cia de Teatro Carlos Moreira a escolher o filme Uma aventura no mar: Moana como base para a montagem do seu novo espetáculo. A narrativa, agora teatral, transporta o espectador infanto-juvenil para a Polinésia antiga, terra de um povo explorador que navegaram por todo o Oceano Pacífico, descobrindo várias ilhas dessa região da Oceania.

Moana, filha do líder de uma das ilhas, é uma jovem cheia de empatia, coragem e determinação, que sonha em se aventurar nas águas do Pacífico e retomar a origem aventureira do seu povo. Ao se lançar ao mar, Moana enfrenta seus próprios medos e parte em busca de Maui, único capaz de ajudá-la a restaurar a paz do arquipélago e a reestabelecer o equilíbrio da natureza.

Que tal conferir o desenrolar dessa aventura? Apresentação ser no próximo domingo, 17, às 17h, no Teatro Madre Esperança Garrido. Ingressos a R$ 60.

Coca-Cola quer estimular uso de embalagens retornáveis

Junte cinco tampinhas especiais (amarelas com logomarca verde) mais uma embalagem retornável vazia e troque grátis por uma garrafa retornável cheia do mesmo tamanho. Esta é a nova promoção da Coca-Cola, a Junte e Troque, que oferece uma opção mais econômica para os consumidores de Coca-Cola, Fanta e Guaraná Jesus.

A ação vai até dia 24 de setembro com o objetivo de incentivar um cuidado com o meio ambiente, já que cada garrafa pode ser reutilizada até 20 vezes, garantindo menos embalagens novas no mercado. É uma opção acessível e sustentátel.

Circuito Gastronômico em Pirenópolis

O Circuito Gastronômico Goiás 2017 desembarca na deliciosa Pirenópolis no próximo fim de semana, de 14 a 17 de setembro. Este ano serão dez cidades goianas contempladas. Já receberam o festival: São Simão, Terezópolis de Goiás, Nova Veneza e a Cidade de Goiás. As próximas edições serão em Caldas Novas (outubro), Luís Alves (novembro), Trindade (novembro) e Alto Paraíso (dezembro). Na Capital, o Circuito Gastronômico desembarca em novembro, entre os dias 16 e 19.

Nestes festivais, aprendizes e mestres da gastronomia transformam ingredientes básicos da tradicional cozinha local em pratos sofisticados. Assim, produtos da terra são misturados com arte e talento no fogão de lenha. Além das atrações gastronômicas, sempre há apresentações culturais para o público visitante.

Estresse e ansiedade em tempos de recessão

Crise e ansiedade são duas coisas que parecem caminhar juntas, de mãos dadas. Quanto mais dificuldade financeiras passamos, mais estressados e ansiosos ficamos. Como correr com as calças curtas? Estresse e ansiedade em tempos de recessão é tema do debate promovido pelo Instituto Olhos da Alma Sã, coordenado pelo psicólogo Jorge Antonio Monteiro de Lima. Em pauta, atividade física, psicologia e medicina como apoios para continuar a caminhada. Participam os debatedores Bruno Cavarzan Machado (dermatologista), Gabrielle Cristine Monteiro Oliveira (Faculdade de Educação Física da UFG) e o próprio Jorge Lima. Será no próximo dia 15, às 19h30, no Instituto (Alameda Paraná, 1.203, Jaó). Mais informações: (62) 3204-2565.

Eventos marcam os 30 anos do Césio 137

Neste mês de setembro, o acidente com o Césio 137 chega aos 30 anos e vários eventos devem marcar a data. A começar pelo dia 11, quando será lançada a exposição fotográfica Não podemos esquecer: Césio-137, 30 anos depois. A mostra fica aberta ao público até dia 29, na Câmara Municipal de Goiânia.

A Casa legislativa também promove sessão especial, na noite da quarta-feira, 13, em homenagem às vítimas e aos profissionais que trabalharam durante o acidente na Capital. Uma desta profissionais é a psicóloga Suzana Helou, que lança, dia 30, seu livro Os Bastidores do Césio. Será às 20h, na Vila Cultural Cora Coralina.

Arte no papel

O coordenador do Goyazes – Festival de Fotografia Goiânia 2017, Wagner Araújo, conseguiu a proeza de criar, em Goiás, um dos maiores acontecimentos da fotografia do Brasil. Tanto pelo nível das atividades em pauta quanto pela qualidade das exposições em cartaz na Vila Cultural Cora Coralina. O Festival se encerra no domingo, 10, mas as mostras, com trabalhos de fotógrafos renomados, como Luiz Braga (foto), ficam aberta até 12 de outubro.

Pecuária: Fazen inaugura loja conceito

Berço da pecuária brasileira, Goiânia foi escolhida para sediar a primeira loja conceito da Fazen, empresa que oferece novo formato de comercialização de insumos e serviços agropecuários. A loja, que fica na avenida Castelo Branco, abre suas portas nesta segunda, 11, às 16h, com um amplo portfólio de produtos e soluções integradas para atender os pecuaristas de Goiás e região.

Com um espaço moderno e dinâmico, a loja conceito oferece aos fazendeiros o melhor mix de produtos, marcas e serviços. Idealizador e fundador da Fazen, Vasco Oliveira Neto explica que estar em Goiânia é o primeiro passo rumo ao propósito da Fazen de “valorizar o fazendeiro, sua cultura e ajudar a torná-lo cada vez mais produtivo e rentável”.