Zé Eliton conclui formalização de convênios com municípios

Coordenador do programa que envolve mais de R$ 9 bilhões em obras estruturantes, construção de habitações e apoio direto aos municípios, vice-governador visitou cinco cidades da região Norte na última quarta-feira

“Esta foi uma importante etapa, em que o Governo de Goiás fez chegar a todos os municípios recursos para ações consideradas prioritárias para o desenvolvimento municipal e regional”, declarou o vice-governador Zé Eliton na quarta-feira (06/09), durante o giro da caravana do Goiás na Frente pela região Norte do estado. Ao firmar parceria com os municípios de Santa Tereza de Goiás, Formoso, Trombas, e Montividiu do Norte, José Eliton, coordenador do plano de investimentos do governo de Goiás, conclui a etapa de formalização de convênios com as prefeituras de todos os municípios goianos, processo que ele conduziu pessoalmente, estabelecendo um intenso diálogo com os gestores municipais.

Os convênios com as quatro cidades somaram mais de R$ 10 milhões, a serem investidos em obras de pavimentação asfáltica e recapeamento em praticamente todos esses municípios, à exceção de Santa Tereza, que vai reformar o Estádio Municipal com os recursos repassados do Tesouro Estadual.

Conforme destacou o vice-governador, o programa leva aos municípios recursos que vão resultar em progresso em todas as áreas.

“Os municípios, na sua maioria, vivem situação financeira muito difícil e só têm condições de realizar investimentos a partir desse apoio que está sendo feito pelo governo, por meio do programa Goiás na Frente”, disse.

Para José Eliton, “o balanço é altamente positivo dos trabalhos realizados até agora; temos um momento extremamente virtuoso no estado de Goiás no que diz respeito ao seu processo de desenvolvimento”. E completou: “É bom lembrar que esses investimentos implicam numa dinamização da economia, no fortalecimento da geração de empregos no estado, afinal, são muitas frentes de serviço, que empregam mão de obra e impactam a economia dos municípios”.

Enquanto o vice-governador visitava os municípios da região Norte, o governador Marconi Perillo percorria cidades da região Oeste do estado, num esforço redobrado para fechar a agenda de convênios nessa quarta-feira, para que todos os municípios possam iniciar o mais rápido possível as obras. Em setembro, a dupla se divide em duas frentes de trabalho para vistoriar as obras em andamento em todo o estado.

Em Campinaçu, o vice-governador Zé Eliton ficou de retornar à cidade em outra oportunidade, uma vez que o evento do Goiás na Frente foi suspenso em respeito à população enlutada com a morte da professora Nilcilvânia Monteiro, da Escola Municipal 14 de maio.

R$ 422 milhões para a Região Norte

Segundo o Governo estadual, além do apoio direto aos municípios o programa Goiás na Frente prevê obras de infraestrutura e logística em toda a região, impulsionando a economia e promovendo o desenvolvimento regional. Para a região, o governo destinou R$ 422 milhões para obras em todas as áreas, entre elas, rodoviárias que vão envolver R$ 186 milhões para construção (R$ 126 milhões), reconstrução (R$ 40 milhões) e manutenção (R$ 20 milhões).

Para melhorar a educação, o Goiás na Frente prevê investimentos da ordem de R$ 9 milhões na região, sendo R$ 2,2 milhões para construção e cobertura de quadras de esporte e R$ 7 milhões para construção de escolas, além de várias outras ações realizadas na educação e que vão ter reflexos nas escolas.

Para a saúde, o governo destinou, por meio do Goiás na Frente, R$ 72 milhões que vão ser gastos para a conclusão do Hospital Regional de Uruaçu, importante centro regional de atendimento à saúde. O governo construirá, ainda, uma pista de pouso em Muquém e um Itego, que somando dará R$ 21,7 milhões.

O governo afirma que investe ainda em saneamento básico recursos da ordem de R$ 31,5 milhões, além de R$ 56 milhões para construção de casas populares em todos os municípios. A Universidade Estadual de Goiás (UEG) de Uruaçu terá um auditório e a de Porangatu, uma biblioteca e centro de aulas, envolvendo um volume de recursos da ordem de R$ 3,8 milhões.

Além disso, a Emater terá um galpão para beneficiamento de sementes em Uruaçu, obra que custará R$ 1,7 milhões. Só em apoio aos municípios, o Goiás na Frente repassará às 26 prefeituras da região Norte o volume de R$ 39,5 milhões.

Vice-governador prega desenvolvimento dos municípios com sustentabilidade

O vice-governador José Eliton defendeu na manhã de terça-feira (05/09) o desenvolvimento dos municípios goianos com sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

“Algumas riquezas naturais são finitas, como a água”, afirmou durante a cerimônia da assinatura de convênio do Programa Goiás na Frente, em Cezarina.

De acordo com ele, a Saneago “colocará em funcionamento o complexo produtor Mauro Borges, da barragem do João Leite”. Segundo afirma, este é um dos fortes investimentos que evidenciam o trabalho do governo para encontrar soluções em face da crise hídrica.

O Sistema Produtor Mauro Borges (SPMB) foi projetado para dobrar a capacidade de produção de água tratada para a capital e região metropolitana de Goiânia, o que garantirá o abastecimento até o ano de 2040.

Em Cezarina, José Eliton também anunciou que irá solucionar o problema hídrico no médio e longo prazos, após pronunciamento a este respeito do prefeito Artur Franco (Pros), o Frankinho.

“A prefeitura irá disponibilizar o maquinário e a Saneago auxiliará na ligação do Rio do Boi com a estação de tratamento deste município”.

Goiás na Frente

Em Cezarina, José Eliton assinou convênio com a Prefeitura Municipal para o repasse de R$ 2 milhões. O montante será utilizado para pavimentação asfáltica de vias urbanas. Na cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti, também anunciou um acréscimo de aditivo no valor de R$ 300 mil para aquisição de um ônibus.

“Agradeço ao governador e ao vice-governador pela sensibilidade de nos auxiliar em um momento de dificuldade para os municípios”, resumiu o prefeito Frankinho.

Em Varjão, em cerimônia realizada no Salão Paroquial, na Igreja Nossa Senhora da Abadia, o prefeito Valdivino Martins da Silva (PPS), o Divinico, recebeu recursos de R$ 1 milhão a serem utilizados em pavimentação asfáltica, recapeamento de vias urbanas (R$ 800 mil) e construção do Centro de Apoio ao Idoso (R$ 200 mil).

Participaram da cerimônia o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti; o deputado Francisco Júnior; o secretário de Habitação, João Gomes, além do presidente da AGM, Paulo Sérgio de Rezende e autoridades municipais.

“PM de Goiás é referência para o Brasil”, afirma Eliton

“Os novos policiais são homens e mulheres que, a partir de agora, fazem parte da maior referência em Polícia Militar do Brasil”, afirmou o vice-governador José Eliton na terça-feira (05/09), ao lado do governador Marconi Perillo, durante apresentação dos candidatos aprovados do concurso público para cadetes e soldados de 3ª classe da Polícia Militar, em ato no Estádio Olímpico.

Na ocasião, Eliton ressaltou o papel da PM na defesa da população e na manutenção da paz.

“É uma corporação honrada, que, sob o comando do governador Marconi Perillo, teve a devida valorização”, declarou.

O vice-governador também lembrou que as constantes ações no sentido de valorizar e fortalecer cada vez mais a PM. “O Governo de Goiás não mede esforços para investir e equipar esses heróis que, diariamente, lutam para garantir mais segurança à população”, disse.

José Eliton também externou votos de sucesso aos novos policiais e defendeu o endurecimento da legislação. “Desejo que atuem com muita coragem e dedicação. A PM enfrenta desafios diariamente e faz o seu papel no combate à criminalidade. Precisamos de leis mais rígidas para garantir mais efetividade no cumprimento das penas”, concluiu.

O comandante-geral da Polícia Militar elogiou a atuação de José Eliton para que o concurso fosse realizado. Lembrou que foi durante a passagem do vice-governador pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) que o projeto para execução do certame foi feita.

“José Eliton foi a voz que lutou para atender as demandas da Polícia Militar. Temos muita alegria por poder contar com a ajuda do vice-governador”, declarou.

No total, foram apresentados 2.178 soldados e 72 novos cadetes homens, 242 soldados e oito cadetes mulheres. Mais de 40 mil candidatos participaram da seleção.