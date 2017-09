Marcelo Miranda recebe presidente Michel Temer para assinatura de ordem de serviço

“Esse ato concretiza o sonho da população de dois estados fundamentais para o desenvolvimento do Brasil”. A declaração é do governador Marcelo Miranda ao assinar, juntamente com o Presidente da República, Michel Temer, a Ordem de Serviço para início das obras de construção da ponte sobre o rio Araguaia, ligando a cidade de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia, no Pará.

O evento serviu de base para anúncio, por parte do Governo Federal, de outras obras esperadas há tempos pelos tocantinenses. Dentre elas, a ampliação do aeroporto de Araguaína, o derrocamento do Pedral do Lourenço, além de outras que devem transformar o Tocantins em um polo intermodal de transporte.

Gestão direcionada à construção da ponte Xambioá-São Geraldo foi iniciada em 2008, no segundo mandato do governador Marcelo Miranda. Desta vez, a demanda foi retomada com o apoio da bancada federal do Tocantins. Para o governador tocantinense, a construção da obra tem um significado especial para o desenvolvimento da Região Norte do País.

O presidente Michel Temer determinou, à equipe, que não deixe faltar recursos e recomendou que a empresa contratada priorize os trabalhadores da região. “É importante que os trabalhadores locais sejam priorizados na obra”, recomendou Temer, ao elogiar o entusiasmo com que o governador Marcelo Miranda conduz a gestão no Estado.

“A ponte será priorizada, já temos verba para este ano que nos dá a segurança de podermos iniciar esta obra, fundamental e emblemática para a região”, pontuou o ministro dos Transportes, Maurício Quintella. Ele salientou que, com o derrocamento do Pedral do Lourenço, que será iniciada em breve, e a efetivação da ampliação do aeroporto de Araguaína, a região se tornará um polo intermodal.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Tocantins (Dnit), Eduardo Suassuna, explicou que o próximo passo será a instalação do canteiro de obras, pela empresa contratada, para o início das obras em janeiro do próximo ano. Segundo ele, o prazo para conclusão da ponte é de três anos.

A prefeita de Xambioá, Patricia Evelin, lembrou que a construção da ponte representa o sonho de várias gerações e vai promover o desenvolvimento e o incentivo ao empreendedorismo. “O progresso vai passar e também se estabelecer em Xambioá”.

O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, na condição de tocantinense, também destacou a realização da obra como um sonho que está sendo concretizado e garantiu que os recursos já estão previstos no Orçamento.

Ponte

A ponte que vai ligar Xambioá a São Geraldo do Araguaia contará com 1.721 metros de extensão e será construída no trecho da rodovia BR-153, interligando a malha viária dos estados do Tocantins e Pará. Está orçada em R$ 132 milhões, sendo que R$ 100 milhões já estão garantidos no orçamento de 2016, por meio de emenda impositiva da bancada federal do Tocantins.

Autoridades

O anúncio da obra foi realizado em Xambioá e em seguida em São Geraldo, no Pará. O evento contou com a presença da vice-governadora do Tocantins, Claudia Lelis; do vice-governador do Pará, Zequinha Marinho; do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella; do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho; e do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira.

Também estiveram presentes o senador Vicentinho Alves e os deputados federais Carlos Gaguim, Vicentinho Jr., Lázaro Botelhos, Dulce Miranda, Josy Nunes e Dorinha Seabra, além de deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região.