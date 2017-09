Certificado de Regularidade Previdenciária de Gurupi é revalidado

Welcome! Log into your account

A validação do documento vai até o dia 12 de março de 2018. O CRP renovado é fundamental para que o município receba verbas federais como transferências voluntárias, convênios, além de outros benefícios. (DO PORTAL AGORA-TO)

Segundo o presidente do GURUPIPREV, Gutierres Torquato, a renovação comprova que a prefeitura está em dia com suas obrigações. “Isso demonstra a seriedade e organização da administração do prefeito Laurez, garantindo o pagamento das aposentadorias e pensões aos segurados”, disse.

Além dos valores dos repasses da parte patronal e da parte dos servidores ligados ao seu mandato, o prefeito Laurez Moreira (PSDB), desde o início de sua gestão arca com os valores em aberto deixado pelas administrações anteriores. As renegociações giram em torno de R$ 500.000,00: Quinhentos mil reais mensais.

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (GURUPIPREV), foi renovado pelo Ministério da Previdência Social (MPS).

