Com viagem de Marcelo Miranda ao Japão Cláudia Lelis assume o governo do Estado

Com a viagem do governador do Tocantins Marcelo Miranda ao Japão, onde cumpre agenda de trabalho, a vice-governadora Cláudia Lelis assumiu, na sexta-feira, 15, o Governo do Estado e ficará no cargo até o dia 23 de setembro. Neste período, a Governadora em Exercício dará continuidade à agenda de trabalho do governador Marcelo Miranda, com vistoria e entrega de obras e atuará em defesa de ações ligada ao combate de queimadas.

Essa é a segunda vez que Cláudia Lelis assume o Governo do Estado, e sua agenda teve inicio na manhã desta sexta-feira, 15, com despachos internos e às 11 horas, acompanhada pela secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Wanessa Sechim, ela vai vistoriar as obras da escola de tempo integral da quadra 401 Sul.

Durante o período em que estará no comando do Executivo Estadual, Cláudia Lelis também atuará no fortalecimento das ações da Força Tarefa de combate às queimadas no Tocantins. Na segunda-feira, 18, Cláudia Lelis participa da posse da Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, em Brasília, onde participa, também, de audiência no Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Governador

O governador Marcelo Miranda ficará fora do Brasil de 15 a 23 de setembro, período em que buscará investimentos para a agroindustrialização do Estado, fará a apresentação do programa Tocantins Agro e uma série de visitas a potenciais investidores com quem o Tocantins já mantém tratativas, visando investimentos futuros. (DO PORTAL AGORA-TO)