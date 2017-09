Wanderlei Barbosa critica Prefeitura por não solucionar greve dos professores de Palmas

Welcome! Log into your account

Com o intuito de criar um canal de diálogo junto ao executivo municipal para buscar uma solução para a greve dos servidores, o parlamentar disse que caso não haja acordo entre a Prefeitura de Palmas e os grevistas, a Assembleia Legislativa vai atuar também nesta mediação e irá ouvir a categoria na próxima semana. “Se o governo municipal não tomar providência para conter a paralisação e receber os profissionais, seguramente tomaremos providências, não tenho dúvidas que faremos um grande bem à educação de Palmas”, enfatizou Wanderlei. (DO PORTAL AGORA-TO)

