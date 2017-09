Aparecida estuda criação de rede própria de transporte coletivo

Com o objetivo de promover estudos e proposições relativas à melhoria do transporte coletivo em Aparecida, o vice-prefeito Veter Martins, no exercício do cargo de prefeito da cidade, criou a Comissão de Estudos da Rede Aparecida de Transporte Coletivo.

Instaurada na última sexta-feira, 22, a comissão será presidida por Veter e composta por membros da Casa Civil; secretarias de Infraestrutura, Fazenda, Planejamento e Regução Urbana, Projetos e Captação de Recursos, Desenvolvimento Econômico, Mobilidade e Defesa Civil, Ciência Tecnologia e Inovação; e da Câmara de Vereadores.

“Usaremos a experiência de morar aqui, de conhecer as necessidades dos moradores, para apresentar soluções que cheguem o mais próximo das necessidades do usuário. Temos a obrigação de buscar o melhor para a população”, afirmou Veter.

Ex-secretário de Trânsito de Aparecida, o vereador Valdemir Souto destacou que, embora o crescimento do município seja visível, há uma disparidade entre a demanda da cidade e a oferta do serviço pela CMTC, que gerencia o transporte público nos 18 municípios da grande Goiânia.

“Ainda há a visão de que somos uma cidade dormitório. Mas a realidade é outra. Precisamos de mais linhas saindo dos bairros de Aparecida e circulando dentro da própria cidade. Aparecida tem suas peculiaridades, que precisam ser respeitadas e a comissão é muito importante pra apontar essas necessidades“, enfatizou.

Secretário executivo de Mobilidade da cidade, Luziano da Costa Vale reiterou a necessidade de uma reavaliação da disponibilidade de linhas no município. “Hoje, 60% da população usuária de transporte coletivo em Aparecida de fato sai para outros municípios, mas 40% circula dentro da cidade, e muitas vezes precisam fazer rotas enormes para locais muito próximos, pela falta de linhas específicas”, explicou, reforçando que a maioria das linhas internas são circulares, o que não otimiza o tempo da população.

“Nosso papel será diminuir a distância entre o que é oferecido e a realidade da população, garantindo que os projetos para a cidade sejam viáveis. Porque hoje, quando essas duas coisas se encontram, nem sempre é satisfatório”, frisou o secretário de Fazenda, André Luiz Ferreira Rosa, que também compõe a comissão.

O estudo preliminar das principais demandas dos usuários do transporte coletivo em Aparecida já foi elaborado pelas equipes técnicas da Prefeitura. “Uma nova reunião da comissão, agora já instituída, será agendada, provavelmente na semana que vem, para apresentar esses dados e iniciar o trabalho da equipe”, afirmou Veter Martins.

Relacionado