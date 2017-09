Passeio das Águas Shopping recebe exposição Museus e suas Memórias

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Os Museus de Zoologia Professor José Hidasi e Professor Zoroastro Artiaga de Goiânia realizam, até dia 30 de setembro, a exposição Museus e Suas Memórias no Passeio das Águas Shopping, em frente à Saraiva. A mostra tem entrada gratuita e faz parte da 11ª Primavera nos Museus, ação realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) para valorizar os museus regionais, —que é realizada sempre no mês de setembro.

A exposição reúne peças de arte indígena, exemplares da fauna e da flora do cerrado, da geologia, arqueologia, cultura popular, arte sacra, literatura e folclore. Animais taxidermizados também fazem parte da mostra, como a Onça Pintada, Tamanduá Bandeira e Seriemas. A exposição retrata ainda a história e a vida dos fundadores dos Museus participantes, por meio de fotografias e recortes de jornais. Visitas: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.

Minecraft no Cerrado

Crianças e adolescentes podem, até o dia 28, ir até o Shopping Cerrado para jogar Minecraft e fazer um boneco de Paper Toy no evento “Rezende Evil”. A atração tem entrada gratuita, funciona de segunda-feira a sábado, das 15 às 21 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas, na Praça de Eventos, localizada no térreo, em frente à Riachuelo.

Canto da Primavera téra Mart´nália

Já está definida a programação do Canto da Primavera 2017, a Mostra de Música de Pirenópolis. Entre as atrações do festival está o show da cantora Mart´nália, no sábado, dia 6 de outubro. O show +Misturado será no Cavalhódromo, com entrada gratuita. Filha do cantor e compositor Martinho da Vila, Mart´nália samba desde que nasceu e se apaixonou por músicas de todas as vertentes. Canta samba, pop, rock, xote e outros ritmos.

Promovido pelo Governo de Goiás, o Canto traz em sua programação shows de diversos estilos e oficinas de formação musical. O evento será realizado em duas fases. De 27 de setembro a 1º de outubro e, na segunda fase, do dia 4 ao dia 8 de outubro. A data foi escolhida para homenagear a cidade de Pirenópolis, que completa 290 anos no dia 7 de outubro.

Palestras sobre Banding, Gestão de Marcas e Moda na Estácio de Sá

Nesta segunda-feira, 25, às 9h, a Faculdade Estácio recebe a design de moda Andressa Pacheco para o workshop A Moda é para todos: Descubra-se!. No mesmo dia, às 19h, o design gráfico Cleber Muniz ministra palestra sobre Branding e Gestão de Marcas.

As atividades são abertas ao público e para participar é necessário fazer a doação de um brinquedo pedagógico. Toda a arrecadação será doada para as brinquedotecas de CMEIS de Goiânia até o Dia das Crianças. As palestras serão no auditório da Faculdade Estácio (Av. T-3, 2736 – Setor Bueno).

Do Éden ao Jardim

A exposição Do Éden ao Jardim, da artista plástica Fabiana Queiroga, está aberta à visitação no Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 118, 1684 – Setor Sul) até o próximo dia 30. A artista apresenta um trabalho que caminha entre o lúdico e o poético, com ilustrações, desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e objetos que trabalham “o vazio, o corpo nu – o corpo coberto, o jardim”, anuncia o curador Cristiano Lemes.

As peças escolhidas para a exposição preservam o traço limpo e ingênuo; apresentam, de maneira crítica e leve, o mundo feminino e contemporâneo, criando uma atmosfera peculiar e intimista.

Marco Luque

O humorista Marco Luque apresenta no Teatro Rio Vermelho, dia 30 , o espetáculo 1, 2, 3 Testando!, que traz uma mistura de stand up, apresentações de personagens e improviso. Os personagens criados por Marco Luque vêm fazendo grande sucesso no programa Altas Horas, da Globo, bem como nos vídeos produzidos para o seu canal no YouTube, o Marco Luque TV.

Bem-vinda

Com a chegada da primavera, novas peças da grife Tufi Duek reforçam as araras da loja, localizada no Buena Vista Shopping. São os modelos da coleção que faz uma viagem às raízes mais profundas do Brasil – a Flores Amazônica, traduzida em cinturas marcadas, estampas vigorosas que reproduzem a rica flora e tecidos leves como o cetim e a seda. Na cartela de tons, predomínio das cores quentes, com destaque para o vermelho. E um toque de sensualidade: a flor estrelícia, que ilustra muitas peças da coleção.