Unesco exibe redação de estudante da rede pública de Goiás

A Fundação Dhillon Marty, parceira da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), apresentou, nas últimas semanas, as produções textuais finalistas do concurso Phrase of the year 2017. O trabalho da estudante da rede pública estadual de ensino de Goiás, Sayonara Pereira da Silva, intitulado “Focar no Hoje para Mudar o Amanhã”, foi um dos mencionados. Sayonara cursa o 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizado no município de Nova Roma (GO). Ela competiu com jovens de 18 países, que se inscreveram no concurso. O objetivo foi produzir um texto ensaio e um vídeo de até dois minutos de duração refletindo sobre alguma preocupação relevante no contexto do mundo global atual.

Abertas as inscrições para o vestibular 2018 da UEG

Estão abertas até o dia 10 de outubro as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2018/1 da Universidade Estadual de Goiás. Para se inscreverem os candidatos devem preencher o formulário no site www.estudeconosco.ueg.br. Estão sendo oferecidas 4220 vagas para 137 cursos de graduação em todos os câmpus da Instituição. Confira. As inscrições custam R$ 90,00 para o curso de Arquitetura e Urbanismo e R$ 80,00 para os demais cursos. Os candidatos contemplados com a isenção de taxa devem realizar a inscrição no Processo Seletivo 2018. A data de aplicação das provas será no dia 19 de novembro. Poderão se inscrever na categoria treineiros, candidatos que desejam avaliar seus conhecimentos e não estarão concorrendo as vagas. O valor para essa categoria é de R$ 50,00.

Museu Zoroastro Artiaga realiza exposição itinerante

Em comemoração à 11ª primavera do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) – “Museus e suas Memórias”-, o Museu Zoroastro Artiaga (Muza) realiza, juntamente com o Museu de Zoologia Professor José Hidasi, uma exposição itinerante no Shopping Passeio das Águas. A mostra segue até o dia 28, sempre das 10h às 22h. A exposição será composta por objetos representativos da Reserva Técnica do museu. A ideia é levar para a comunidade a história da instituição, que recebe, em média, 800 pessoas por mês.

Prefeitura de Goiânia é primeira colocada no Programa Segundo Tempo

A proposta da Prefeitura de Goiânia, elaborada pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, por meio da Diretoria de Esportes, e apresentada ao Ministério do Esporte para participação no Programa Segundo Tempo Padrão foi aceita em primeiro lugar entre todos os inscritos do Brasil. O Programa promove um pleito para que prefeituras recebam recursos federais para a realização de ações esportivas. O objetivo é democratizar o acesso à prática e cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública de ensino.