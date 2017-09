Procon realiza pesquisa e constata diferença de mais de R$ 70 no preço da cesta básica

O Procon/TO realizou, no período de 19 a 21 de setembro, uma pesquisa de preço nos sete maiores supermercados de Palmas, divididos entre Taquaralto e as regiões norte e sul da Capital. Durante a pesquisa, foram avaliados os preços de 45 itens. O Procon constatou o menor preço da cesta básica cotado em R$ 133,73 e o maior valor R$ 205,05, uma diferença de R$ 71,25.O Órgão identificou os três produtos que apresentam maior variação de preços nos segmentos da alimentação, hortifrutigranjeiros e produtos de higiene e limpeza. O extrato de tomate de 340 gramas apresentou variação de 241,90%, o cuscuz de 500 gramas, 276,40% e o papel higiênico de quatro unidades foi o campeão, com 304,73% de variação nos preços de um estabelecimento para outro.

Segundo o gerente de Fiscalização do Procon/TO, Magno da Silva Pinto, a pesquisa não considerou a marca dos produtos e sim o menor preço exposto nas prateleiras. Com o intuito de orientar os consumidores, Magno Silva chama a atenção para continuarem pesquisando, além de experimentarem outras marcas além da costumeira. “Muitas vezes, o consumidor fica atrelado a determinadas marcas e deixa de levar um bom produto por um preço mais em conta”, observou.

Gás de cozinha

Também no mesmo período foi realizada a pesquisa em 40 estabelecimentos na região central de Palmas, Taquaralto e Taquaruçu, sobre os preços do botijão de gás de cozinha. Considerando os últimos reajustes repassados aos consumidores, agosto (R$ 1,29) e em setembro (R$ 6), totalizando R$ 7,29, a fiscalização observou que os repasses recentes variaram em até R$ 15.

Magno da Silva Pinto explicou que alguns estabelecimentos serão notificados e terão um prazo de 48 horas para apresentarem cópia das notas fiscais de compra do produto, referentes ao período 1º de agosto a 22 de setembro de 2017, ao órgão de defesa do consumidor. “Caso seja constatado reajuste maior do que o repassado pela distribuidora, os revendedores serão autuados por cobrarem valor excessivo dos consumidores, conforme prevê o art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor”, finalizou. (DO PORTAL AGORA-TO)

As pesquisas podem ser acessadas por meio dos links abaixo.

Cesta básica: https://central3.to.gov.br/arquivo/369828/

Gás de cozinha: https://central3.to.gov.br/arquivo/369679/