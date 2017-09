Recadastramento previdenciário da Prefeitura de Araguaína começa segunda, 25

Welcome! Log into your account

O recadastramento dos servidores segue um cronograma de execução pré-determinado. Além do prazo de atualização cadastral (25/09 a 24/11), o Impar fará a conferência de todos os dados (27/11 a 29/11), fará a elaboração dos resultados alcançados (4/12 a 8/12), planejamento para os que não foram recadastrados (27/11 a 1º 12) e apresentação dos dados (12/12). (DO PORTAL AGORA-TO)

Já os pensionistas devem entregar cópias e apresentar os originais dos seguintes documentos: de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência atualizado, último contracheque da pensão, Certidão de Óbito do instituidor da pensão, CPF do instituidor da pensão, Certidão de Casamento atualizada pelo cartório e/ou nascimento

Os servidores aposentados devem levar cópia e original do documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência atualizado, último contracheque dos proventos, PASEP/PIS/NIT, Título de Eleitor, ato de concessão e publicação da aposentadoria, CPF e Certidão de Nascimento dos dependentes e Certidão de Casamento atualizada pelo cartório.

Servidores públicos municipais de Araguaína efetivos devem ficar atentos. O prazo para recadastramento previdenciário começa na próxima segunda-feira, 25. Todos que estão ativos, cedidos, licenciados, aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Araguaína (Impar), devem atualizar as informações até dia 24 de novembro.

