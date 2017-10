A participação do Estado do Tocantins na 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial Braztoa, em São Paulo, despertou o interesse de agências de viagens de diversas regiões em incluir os destinos turísticos do Estado entre seus produtos para comercialização. O Tocantins, avaliam, se apresenta como uma alternativa para atender à demanda, especialmente dos turistas adeptos ao ecoturismo e turismo de aventura.

“O Tocantins é um estado ainda novo para o turista. O nosso mercado, principalmente o do Estado de Sao Paulo, é um público que está procurando alternativas, e o Tocantins, por ter essa coisa de novidade, de verdade, ter belezas naturais muito grandes e muito diversas, está chamando a atenção cada vez mais. A gente acredita no destino”, destacou Glem Gamper, diretor da agência de viagens Ambiental, sediada em São Paulo.

Nesta edição da Abav, a empresa, como tantas outras, realizou tratativas e firmou parcerias com receptivo do Tocantins para ampliar suas opções de destinos. A Ambiental, conforme o diretor, já comercializa o Jalapão há cerca de 15 anos e agora passará a vender pacotes também para a região turística Lagos e Praias do Cantão, por meio de parceria com agência local. Tal parceria, destacou Glen, só foi possível graças à presença das agências do Tocantins na Abav.

“Os negócios iniciais no turismo são muito feitos olhando olho no olho, ainda mais a gente, que trata de destinos, roteiros e regiões novas como é o Estado do Tocantins como um todo. A gente acredita muito nisso. Estamos falando de um roteiro com especificidades, que tem seus encantos naturais, mas que está começando para todo mundo. Então, trazer essa iniciativa para cá foi boa e eu tenho certeza de que vai gerar novos negócios, principalmente a comercialização de novos produtos no Estado”, destacou.

A presença do Tocantins na exposição também foi destacada pela secretária nacional de qualificação e promoção turística do Ministério do Turismo, Tetê Bezerra. “Eu fico muito feliz em ver o Estado do Tocantins tão presente na Abav. Eu vejo que o estado está muito motivado a estar presente, a estar mostrando as maravilhas e as belezas que o Tocantins tem”, pontuou. Ainda segundo ela, esta presença é muito significativa para o turismo brasileiro. “Eu agradeço imensamente ao estado do Tocantins e todas as agências que vieram de lá por estar aqui conosco e fazer essa parceria com o Ministério do Turismo”, disse.

A Abav

A exposição é uma realização da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), e se encerrou na noite de sexta-feira, 29, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Nesta edição, além de uma equipe técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), o estande do Tocantins no evento contou com a presença de representantes de 22 empresas que fazem parte do trade turístico do Estado.(DO PORTAL AGORA-TO)