Governo abre inscrições para o 1° Prêmio Eudoro Pedroza de Gestão Pública

Foi publicado no Diário Oficial n° 4.961, de quarta-feira, 27, o edital que regulamenta o 1° Prêmio Eudoro Pedroza, voltado para a seleção de projetos elaborados por servidores, que visam a modernização da gestão pública e do desenvolvimento social e econômico do Estado do Tocantins.

As inscrições no concurso serão gratuitas e poderão ser realizadas de 2 de outubro a 1º de novembro, ocorrendo exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Servidor, no site secad.to.gov.br . Os projetos serão avaliados por uma comissão interinstitucional, que será presidida pelo secretário de Estado da Administração.

Objetivando a valorização do funcionalismo público estadual, o Governo do Estado irá premiar os melhores trabalhos nas categorias de Gestão e de Políticas Públicas. Com premiação de R$ 10 mil para o 1° lugar, R$ 6 mil para o 2° e R$ 4 mil para o 3°, em ambas as categorias.

Além disso, os projetos vencedores em 1º, 2º e 3º lugar, de cada categoria, poderão ser apresentados em eventos do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad).

O prêmio será concedido a partir da identificação de projetos inovadores que contemplem as áreas temáticas da Gestão Pública: o equilíbrio fiscal na administração pública estadual, gestão por resultados, gestão de pessoas, entre outros; e de Políticas Públicas: saúde, educação, segurança pública, cultura, entre outros.

O prêmio será concedido anualmente, estendendo-se aos servidores públicos estaduais ativos e inativos da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.

Além do reconhecimento pelos projetos inovadores, de autoria dos servidores públicos, o prêmio também homenageará pessoas que se destacaram por ações transformadoras em prol do desenvolvimento social e econômico do Estado do Tocantins.

Categorias

Gestão: Equilíbrio Fiscal na Administração Pública Estadual, Gestão por Resultados, Monitoramento e Avaliação, Gestão de Pessoas, Estruturas Organizacionais, Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças, Compras, Patrimônio, Governança, Participação e Controle Social, Governo Eletrônico e Transparência.

Políticas Públicas: Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ciência, Tecnologia, Tecnologia da Informação, Turismo, Transporte, Habitação, Saneamento, Trabalho, Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer, Infância, Juventude e Cidadania.

Sobre o Prêmio

Foi instituído pelo Decreto n° 5.431 de 16 de maio de 2016 e homenageia Eudoro Pedroza, empresário que foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Governo na gestão do ex-governador Moisés Avelino e por duas vezes secretário de Indústria, Comércio e Turismo nos governos do atual governador Marcelo Miranda. Foi também presidente do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no Tocantins.

Eudoro Pedroza tinha amor pelas comunidades da região do Jalapão e os projetos sociais que realizava, há mais de 10 anos, renderam-lhe o Título de Cidadão Jalapoense. Muito querido pelos moradores, frequentemente é citado como embaixador do Jalapão.

Foi um exemplo de generosidade, honestidade e humildade, é até hoje é lembrado como um exemplo na sua atuação política e empresarial, deixando um grande legado de trabalho e dedicação.

Eudoro Pedroza faleceu em Goiânia, no dia 3 de outubro de 2015. (DO PORTAL AGORA-TO)