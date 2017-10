Cmei de Goiânia vira exemplo para educadores chineses

Unidade educacional foi o escolhida no Brasil por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social para inspirar modelos de politicas públicas na China

Da Redação

Integrantes da Fundação de Pesquisa sobre Desenvolvimento da China, responsável por estudos e criação de políticas públicas na área da primeira infância, vieram esta semana a Goiânia para conhecer o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Goiânia Viva. A instituição foi a única escolhida no Brasil para a apresentação da modalidade de ensino infantil, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Social com a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME).

“Nós temos uma enorme satisfação de saber que o Ministério escolheu Goiânia como modelo. Os chineses vieram ao Brasil para observar boas iniciativas para a Educação Infantil para que eles possam ampliar o sistema lá na China. Para nós, a percepção de uma comitiva internacional é muito importante, pois valoriza o nosso profissional, a estrutura e o projeto que o nosso prefeito Iris Rezende tem para a Educação”, ressaltou o secretário de Educação e Esporte de Goiânia, Marcelo Costa.

Durante a visita, a delegação chinesa abordou temas como custo mensal por criança, alimentação, sistema de matrículas, vagas, inclusão social, idade para atendimento e disponibilidade de profissionais. “A idade de zero a três anos é uma fase muito importante e sensitiva para o aprendizado infantil. Esta é segunda experiência, nesta área, que conheço no Brasil. Uma foi em Tocantins, na cerimônia de lançamento do Programa Criança Feliz, que também atende esta faixa etária. E aqui no Cmei, com esta visita domiciliar, que temos as crianças de mesma idade. São duas experiências diferentes mas ambas me impressionam muito”, pontuou Lu Mai, vice-presidente e secretário-geral da delegação.

A diretora do Centro de Desenvolvimento Infantil criado pelo governo chinês, Mary Young, integrou a comitiva e ressaltou a importância da troca de experiências e exemplos para serem seguidos na China. “Gostamos muito da visita, de conhecer o programa da Educação Infantil. Vimos que as crianças estão felizes, bem cuidadas, e dentro deste ambiente estão aprendendo com o brincar. Então, é muito importante para nós levarmos esta experiência daqui, para termos o modelo de desenvolvimento das crianças em um ambiente como este. Vocês estão de parabéns, a qualidade está muito boa”.

Durante o encontro, o secretário apresentou em vídeos e explicou para a comitiva alguns dos projetos da SME como: Escola Viva, Secretário na Escola, Educação pelos Parques, Horta Escolar, Descentralização da Merenda, Jogos Educacionais, Robótica, Mostra da Ação Pedagógica, Festival de Arte/Educação e Coral Vozes em Canto.