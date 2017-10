Escolas e profissionais se destacam no prêmio Professores do Brasil

Quatro instituições de ensino da rede pública estadual foram destaque na 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil por estarem entre as selecionadas na etapa Estadual. São elas o C. E. Ana Maria Torres, de Novo Planalto; C. E. Dom Veloso, de Itumbiara; C. E. Manoel Ayres, de Rio Verde; e C. E. Professor Pedro Gomes, de Goiânia.

Já na rede municipal, três professoras de Goiânia foram classificadas no prêmio promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A premiação foi aberta à concorrência de professores de escolas públicas de todo o Brasil, com a inscrição de relatos de projetos pedagógicos desenvolvidos com seus alunos.

A professora do Cmei Setor Norte Ferroviário, Ivy Stela Castro de Oliveira Silva, foi vencedora na categoria Educação Infantil; e a professora Helysangela Mendes Carvalho, do Cmei Santa Luzia, ficou na posição de destaque na mesma categoria. Já no Ensino Fundamental, o destaque foi para a professora Rita de Cássia Vargas da Silva, da Escola Municipal Maria Cândida Figueiredo.

O Prêmio tem como objetivo reconhecer o mérito de professores pela contribuição dada à melhoria da qualidade da Educação Básica por meio do desenvolvimento de experiências pedagógicas bem-sucedidas. As temáticas desse ano são: esporte como estratégia de aprendizagem, conservação e uso consciente da água, estímulo ao conhecimento científico por meio da inovação e uso de tecnologias de informação e comunicação no processo de inovação educacional.

Professores do Brasil

Criado em 2005, o Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com diversas instituições que busca estimular, reconhecer, divulgar e premiar os professores da rede pública de Educação Básica que desenvolvam boas ações que contribuam para a melhoria do Ensino Fundamental e Médio.

O prêmio é dividido em seis categorias e possui três fases de premiação: Estadual, Regional e Nacional. Nesta primeira etapa são indicadas 18 instituições de ensino, que representam cada um dos Estados Brasileiros. A próxima fase é a Regional, que classificará os 30 melhores relatos de experiências pedagógicas desenvolvidas nas escolas. E, por fim, acontece a Nacional, no dia 6 de dezembro, quando serão premiadas as seis melhores experiências inscritas na 10ª edição do prêmio.

As seis categorias do prêmio são: Creche (educação infantil); pré-escola (educação infantil); ciclo de alfabetização: 1º, 2º e 3º anos (anos iniciais do Ensino Fundamental); 4º e 5º anos (anos iniciais do Ensino Fundamental) e 6º ao 9º ano (anos finais do Ensino Fundamental).

Premiação

A próxima fase de premiação será a Regional, prevista para ser realizada no dia 31 de outubro. Nesta etapa são indicados 162 projetos, sendo escolhido apenas um representante de cada região brasileira. Trinta educadores, sendo um por categoria de cada região, receberão como prêmio troféu, R$ 7 mil em dinheiro e uma viagem de 8 dias para a Irlanda, em 2018, com direito a participar de curso capacitação custeado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (Capes).

Na etapa Nacional, além dos prêmios recebidos nas etapas Estadual e Regional, os seis professores autores dos melhores relatos (um de cada categoria), dentre os 30 classificados na etapa Regional, receberão adicionalmente, cada um, R$ 5 mil e troféu. Já as escolas serão premiadas com placas comemorativas e equipamentos de informática/conteúdo educacional que facilitem o processo de ensino/aprendizagem, fornecidas por parceiro do prêmio.

A 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil também premiará os educadores com trabalhos inscritos nas temáticas especiais: “O Esporte Como Estratégia de Aprendizagem”, “Conservação e uso Consciente de Água”, “Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo de Inovação Educacional” e “Estímulo ao Conhecimento Científico por Meio da Inovação”.

Além disso, os premiados têm a chance de participar do programa Sala de Professor e Salto para o Futuro, da TV Escola, além de terem seus trabalhos publicados e divulgados pelo MEC e instituições parceiras. Para conferir as instituições de ensino selecionadas acesse o link http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/images/pdf/resultado/go.pdf