Festival Goiânia em Cena aborda o universo de Ítalo Calvino

Velejando Desertos Remotos, de Marcos Buiati, será apresentado nesta sexta no Teatro Goiânia

Da Redação

O espetáculo Velejando Desertos Remotos, do diretor Marcos Buiati (DF), é uma das atrações desta sexta-feira, 20, da 15ª edição do Goiânia em Cena, Festival Internacional de Artes Cênicas que acontece até o dia 22 de outubro. A peça, terceira obra coreográfica do diretor, faz parte de uma pesquisa continuada que tem como cerne o livro ‘As Cidades Invisíveis’, de Italo Calvino.

Livremente inspirado nesta complexa obra literária, ‘Velejando Desertos Remotos’ fecha um ciclo de investigações e pesquisas em dança contemporânea e tenta aprofundar questões artísticas, estéticas e a linguagem cênica, em uma obra ancorada em uma atmosfera onírica, de onde emergem seres, gestos, criando relações entre dois viajantes que velejam sós, em busca de si mesmos.

Ao seguir os caminhos do explorador Marco Polo, personagem central do livro, a viagem e o deserto servem de metáfora para a descoberta da vastidão existente dentro de cada um, na cena ou fora dela. Aqui, a busca do lugar almejado apenas se torna possível quando se está em constante movimento.

O Goiânia em Cena é uma realização da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e reúne 40 espetáculos das mais diversas linugagens, em diferentes pontos da capital.

Serviço:

15ª edição do Goiânia em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas

Espetáculo ‘Velejando Desertos Remotos’

Dia 20 de outubro de 2017.

Horário: 21 horas

Local: Teatro Goiânia (Avenida Tocantins, esquina com Avenida Anhanguera, Centro)

Classificação 12 anos

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). *Comprando o combo para assistir no mínimo 4 espetáculos, cada ingresso sai por R$ 5.

Mais informações: www.goianiaemcena.com.br