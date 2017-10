Em busca de novos investimentos, Marconi desembarca na Espanha

O governador Marconi Perillo está na Espanha para missões comerciais. A agenda será nas cidades de Madri e La Rioja, do dia 21 ao dia 24. Ele está acompanhado por secretários de Estado, empresários, e pelo diretor-geral da ANTT.

O governo afirma que essas missões tem uma bagagem de resultados positivos e concretos. Esse programa tem como objetivo fortalecer as relações comerciais do Estado com aquele País, além de promover intercâmbios culturais.

Marconi está acompanhado de secretários estaduais, empresários, e do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Luiz Macedo Bastos. O primeiro compromisso de sábado será um encontro com a secretária de Desenvolvimento e Inovação da Comunidade de La Rioja, Leonor González Menorca, naquela cidade.

Na segunda-feira, os compromissos serão em Madri. Pela manhã, terá encontro com empresários e investidores na sede da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE), tendo como pauta principal a apresentação do projeto da ferrovia ligando Goiânia a Brasília. O diretor da ANTT, Jorge Bastos, acompanhará Marconi na reunião. À tarde, a comitiva vai se reunir com dirigentes da Câmara de Comércio Brasil – Espanha, e com o diretor da Casa do Brasil. A Casa do Brasil é um centro cultural que promove atividades culturais brasileiras como exposições, concertos e cursos.

Na terça-feira, ele se reunirá com representantes de empresas espanholas na sede do Banco Santander. À tarde, terá uma reunião no Ministério de Fomento da Espanha, com o secretário-geral de Infraestruturas, Manuel Niño González. Nos encontros, Marconi apresentará as potencialidades econômicas de Goiás; dados referentes às exportações, ao crescimento industrial e à geração de empregos. Essa é a 12ª missão comercial realizada por Marconi na atual gestão.

Integram a comitiva: o secretário da Fazenda, João Furtado; secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Gonzaga Pontes; o presidente do Sifaeg, André Rocha, que representa Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG); o presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GoiásParcerias, Cyro Miranda, e o Gerente de Atração de Investimentos, Acordos e Cooperação, representante do Gabinete de Assuntos Internacionais, Armando Melo e Santos.