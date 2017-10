Conselho Federal da OAB derruba impugnação de candidaturas da chapa OAB QUE QUEREMOS

A 3ª Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil derrubou a impugnação das candidaturas de cinco membros da chapa OAB Que Queremos, nesta segunda-feira (23 de outubro), por 17 votos a 3.

Dessa forma, permanecem elegíveis os conselheiros seccionais Arcênio Pires da Silveira, Henrique Alves Luiz Pereira, Allinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia, além do conselheiro federal Marisvaldo Cortez Amado e do vice-presidente Thales José Jayme.

Em sessão anterior realizada no dia 18 de agosto, o conselheiro federal do Rio Grande do Norte, Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, relator do recurso impetrado pela OAB Que Queremos, afastou a possibilidade de novas eleições na OAB-GO e considerou inelegíveis os cinco membros da chapa. Na ocasião, o presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio de Paiva, realizou sustentação oral e defendeu um a um os impugnados.

A sessão foi interrompida por um pedido de vistas coletivo, já que a 3ª Câmara tem 27 membros, um de cada seccional. O julgamento retornou nesta segunda-feira quando ampla maioria apresentou voto divergente ao do relator. O presidente Lúcio Flávio e o secretário-geral, Jacó Coelho, acompanharam a votação no Conselho Federal.

