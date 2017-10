Programa Hora do Enem ajuda a reforçar estudos

Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 é preciso intensificar os estudos. Uma boa oportunidade de impulsionar o aprendizado é manter-se ligado no programa Hora do Enem, disponibilizado pela TV Escola, de segunda a sexta-feira, às 7h, 13 e 18h. Para abrir a semana, os professores Alexandre Azevedo e Felipe Vargas falam sobre projeção, a partir de uma questão da edição 2016 do exame. Já a professora Ana Maria Peixoto explica um método que desenvolveu para ensinar desenho geométrico a alunos com deficiência visual.

No programa de terça-feira, 24, uma questão do Enem de 2016 sobre parceria transpacífica é tema da aula de geografia com os professores Leandro Almeida e Rodrigo Passos. No mesmo dia, o geofísico Arthur Ayres, que coordena uma expedição anual para a Antártica, conta tudo sobre o continente gelado e os temas que já abordados no exame sobre a região.

A quarta-feira, 25, será dedicada ao idioma inglês e o programa traz a história de Trevor Landolt, intérprete oficial do UFC, uma modalidade de luta que mistura técnicas de artes marciais, para a TV americana. Ele participa de uma conversa com o apresentador Land Vieira. O dia também terá os professores Daniel Sanches e Alexandre Szeremeta explicando uma questão sobre interpretação de texto.

Física é a disciplina em destaque no episódio de quinta, 26, do Hora do Enem, e o astrofotógrafo Kiko Fairbairn é convidado para falar do seu trabalho. Ele foi o ganhador deste ano do mais importante prêmio de fotografia astronômica do mundo, o Astronomy Photographer of the Year. Ainda na quinta, o programa traz uma videoresolução sobre ondulatória com os professores Sandro Fernandes e Carlos Plaça.

Como de costume, a semana encerra com uma revisão sobre redação, uma das provas que mais deixam os candidatos tensos. Na sexta, 27, o professor Rômulo Bolivar desvenda todos os passos da Cartilha da Redação deste ano e fala das exigências e critérios para a construção da redação do Enem e os itens fundamentais na