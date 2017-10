Goiás na Frente 3º Setor – Social demonstra “sensibilidade” do governo, diz Zé Eliton

O governador em exercício, Zé Eliton, abriu, na última terça-feira, 24, em São Luís dos Montes Belos, mais uma edição do Ação Cidadã. O programa disponibiliza serviços a comunidade como emissão de documento civil, Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, orientação para programas sociais como Renda Cidadã, Bolsa Família e outros. Zé Eliton afirmou que “O Goiás na Frente 3º Setor – Social representa a sensibilidade do Governo do Estado para com as pessoas”.

Eliton ressaltou que o Goiás na Frente – em todas as suas vertentes -, é constituído com base no diálogo. “Os prefeitos definiram como os recursos seriam investidos em seus municípios, pois conhecem as demandas com riqueza de detalhes”.

“Após acelerarmos as obras estruturais, estamos ajudando as famílias que mais precisam e as entidades sem fins lucrativas que tanto fazem pela população”, destaca o governador em exercício ao abordar a importância do Goiás na Frente 3º Setor – Social.

O Goiás na Frente 3º Setor – Social ganhou elogios da deputada federal Flávia Morais (PDT). “O Estado mostra, mais uma vez, que é berço dos programas sociais do Brasil”, disse. O deputado estadual Henrique Arantes (PTB) também reconheceu a importância do programa. “O governo mostra que se preocupa com a população”, elogiou.

Zé Eliton destacou os constantes avanços do Governo de Goiás nas mais diversas áreas, mesmo com o cenário de crise econômica nacional. “O Estado respira desenvolvimento, com a execução de importantes obras, conquistas sociais e a superação de desafios”, declarou.

Vistoria

Ainda no Oeste goiano, Zé Eliton vistoriou as obras da GO-060, executadas por meio do Goiás na Frente. Serão recapeados os 111 quilômetros. Ele qualificou como uma iniciativa “extremamente importante para toda a região”.

Também participaram do evento o prefeito Major Eldecirio; a secretária Cidadã, Lêda Borges; o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival; além de prefeitos, vereadores e outras lideranças da região.