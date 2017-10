OAB-GO PROMOVE II SEMANA DE ESTUDOS TRABALHISTAS

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) e Escola Superior da Advocacia de Goiás (ESA-GO) realizam, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Auditório Eli Alves Fortes, II Semana de Estudos Trabalhistas. O evento inicia às 19h e é uma parceria com a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas (AGATRA) e Comissão de Direito do Trabalho (CDTRAB).

Clique aqui para mais informações e inscrições

A II Semana de Estudos acontece dias antes da Reforma Trabalhista entrar em vigor no dia 11 de novembro (sábado). O diretor geral da ESA, Rafael Lara Martins, alerta que todos os advogados precisam se qualificar diante do tema.

Foram convidados a participar dos encontros professores de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará e Goiás. Segundo Rafael Lara, o intuito é conhecer outros olhares sobre o assunto. “Primeiro buscamos trazer uma interpretação local e agora nosso objetivo é ter contato e conhecer as interpretações de outras regiões que também são afetadas pela Reforma”, afirma.

Cada dia de palestras trará um recorte específico de temas relativos à nova legislação. O valor do investimento é de R$ 40 para advogados inscritos a partir de 2013, estagiários inscritos na OAB-GO e associados da AGATRA; R$ 80 para advogados inscritos até 2012; e R$120 para demais profissionais. As inscrições podem ser feitas através deste link.

6 de novembro

No primeiro dia, os palestrantes pontuarão aspectos da Reforma que trazem insegurança jurídica. Irão participar do painel de debates o juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, Antônio Umberto de Souza (DF); o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), Fabiano Coelho de Souza (GO); o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, Ney Maranhão (PA); e o juiz titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, Platon de Azevedo Teixeira Neto (GO).

7 de novembro

O segundo dia de evento trará temas de direito material de alta relevância para a prática do advogado. “Representação dos trabalhadores na empresa e o aspecto prático perante a Justiça do Trabalho” será o tema da palestra do professor titular Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Antônio Alvares da Silva (MG), também Desembargador Federal do Trabalho aposentado do TRT-3ª Região.

O tema “O novo sistema de jornada de trabalho após a Reforma Trabalhista” será abordado pelo professor e advogado trabalhista e previdenciário Antônio Queiroz Junior (MG). A terceira palestra do dia será do advogado trabalhista Rafael Cortez (GO) com o tema “O novo sistema de remuneração e benefícios após a Reforma Trabalhista”.

8 de novembro

No último dia, o recorte das palestras gira em torno dos impactos da Reforma no processo do trabalho e na rotina da advocacia trabalhista. Dentre os assuntos estão “Reflexos da Reforma Trabalhista no Direito Empresarial: sucessão; retirada e responsabilidade dos sócios”, com o advogado e professor, Washington Luís Batista Barbosa; “IN39 (TST), Novo CPC e os impactos da reforma trabalhista em primeiro grau”, com a juíza do Trabalho do TRT-2ª Região, Lorena Colnago (SP)”; “Os impactos da reforma trabalhista no sistema recursal”, com a advogada trabalhista Patrícia Miranda Centeno (GO); e os “Impactos da Reforma Trabalhista no processo de execução”, palestra do diretor da Escola Superior de Advocacia Trabalhista da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Jorge Boucinhas Filho (SP)

Serviço

II Semana de Estudos Trabalhistas

Data: 6, 7 e 8 de novembro

Horário: 19h

Carga horária: 12 horas / aula (certificados emitidos pela ESA)

Local: Auditório Eli Alves Fortes

Endereço: Rua 1.121, nº 200, Setor Marista

Contato (ESA): 62 3235-6500

Inscrições: clique aqui

Investimento:

R$ 40 – Advogados inscritos a partir de 2013, estagiários inscritos na OAB-GO e associados da AGATRA

R$ 80 – Advogados inscritos até 2012.

R$ 120 – Outros Profissionais

Realização: OAB-GO, ESA-GO, AGATRA e Comissão de Direito do Trabalho

Assessoria OAB-GO