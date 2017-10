Termina dia 31 de outubro prazo para Municípios aderirem ao parcelamento previdenciário

Welcome! Log into your account

A entidade destaca que a conquista foi possível devido a luta do movimento municipalista, tendo em vista que três a cada quatro Municípios têm dívidas com a Previdência, e a soma desse débito pode chegar a R$ 75 bilhões.

De acordo com a Receita, o requerimento de adesão ao parcelamento deverá ser apresentado dentro do prazo estabelecido e os débitos relativos às contribuições previdenciárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão ser quitados.

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), termina na próxima terça-feira, 31, o prazo para os Municípios aderirem ao parcelamento dos débitos previdenciários junto à Receita Federal do Brasil (RBF). Segundo a CNM, a Receita prorrogou o prazo e ampliou a redução das multas de mora, de ofício e isoladas para 40%. A medida foi divulgada por meio da Instrução Normativa 1.750/2017 .

: Trying to get property of non-object inon line