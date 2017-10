Em Catalão, Zé Eliton afirma que Goiás na Frente 3º Setor-Social faz da ação solidária a face do governo

O vice-governador Zé Eliton lançou nesta sexta-feira (27/10), em Catalão, o Goiás na Frente 3º Setor-Social durante encontro com beneficiários dos programas de inclusão social do estado. Segundo ele, “a solidariedade é a face do governo”.

Ao tratar o programa como Goiás Humano, Zé Eliton diz que a iniciativa faz com que Goiás permaneça enquanto referência em políticas públicas de assistência social. “É assim que vamos visitar todos os 246 municípios, levando palavras de fé, de solidariedade e de esperança”, destaca.

Para o presidente da Fundação Espírita Nova Vida, Dr. Ademar, que falou em nome das demais instituições filantrópicas de Catalão, o desejo é que o Goiás na Frente 3º Setor-Social permaneça de forma definitiva, contribuindo no auxílio a quem precisa. “Que esta parceria prevaleça”, disse.

Eliton anunciou a ampliação do Renda Cidadã, que passará de 70 mil para 100 mil beneficiários. O valor do repasse sai de R$ 80 para R$ 100.

O Jovem Cidadão terá cota para atendimento a pessoas com algum tipo de deficiência. Já o Cheque Reforma passará a priorizar famílias que têm integrantes com necessidades especiais. “Assim, poderão realizar obras de acessibilidade em suas residências”, pontuou Zé Eliton.

Além da ampliação, o programa pretende zerar o número de famílias em situação de vulnerabilidade social. Terão prioridade pessoas portadoras de deficiência física.

O Goiás na Frente 3º Setor – Social também prevê incentivo às entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações para ajudar a população.

Por meio do Reconhece Goiás, entidades do terceiro setor receberão um prêmio de R$ 20 mil. O uso dos recursos será decidido pelas próprias entidades beneficiadas.

Obras

Antes do lançamento do programa, Zé Eliton vistoriou as obras do Ginásio Internacional Dimas Gomes Pires. O local passa por reforma completa e os trabalhos já estão avançados. No total, o investimento é da ordem de R$ 11,5 milhões dos cofres do estado.

As obras estão sendo executadas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), uma vez que o ginásio está localizado próximo ao Distrito Industrial de Catalão e a Companhia tem atuado em obras para ampliar e melhorar a capacidade de produção do Estado.

Participaram do lançamento do programa e vistorias de obras os deputados Jean Carlo e Gustavo Sebba, Chefe do Gabinete de Gestão da Governadoria e ex-prefeito de Catalão, Jardel Sebba, secretário Joaquim Mesquita (Segplan), presidente da Codego, Júlio Vaz, além de dez prefeitos de cidades vizinhas, vereadores e lideranças da região.