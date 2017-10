Líderes do PMDB promovem encontro estadual na segunda-feira, em Aparecida de Goiânia

Aprimorar a formação política e a participação democrática nos processos sociais são os objetivos do projeto Estradas e Bandeiras, da Fundação Ulysses Guimarães, que será realizado pela primeira vez no Estado de Goiás, na segunda-feira, 30 de outubro. Aberto aos militantes, líderes políticos e sociedade, o evento se inicia às 13 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG).

Os debates e aulas do projeto aproximam os cidadãos da política e mobilizam os articuladores políticos e lideranças do partido. A presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Dona Iris de Araújo, diz que o investimento em formação política é fundamental para a sociedade, pois somente com a participação popular haverá a consolidação dos processos democráticos.

Ela explica que durante o evento um dos eixos é aberto à sociedade, para o cidadão que tem interesse em entender melhor a política e as ferramentas disponíveis para solucionar questões em seu bairro, em sua cidade. “O encontro reforça o papel da Fundação, os cursos oferecidos por ela e sua importância para a sociedade, além de discutir novos rumos da política e o cenário atual em Goiás”.

O evento terá as participações das lideranças do PMDB em Goiás, que também vão discutir o cenário político no Estado. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende; o presidente estadual do PMDB, o deputado federal Daniel Vilela e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela confirmaram presença.



Segundo a presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Dona Iris de Araújo, haverá espaço para todos discutirem e discursarem sobre os temas relevantes para Goiás. Entre outros temas, eles devem abordar as próximas eleições estaduais e os quadros do PMDB para a disputa das eleições no ano que vem.

Cidadania e Educação

Dona Iris afirma que o PMDB, como uma instituição, atua para restabelecer a força da cidadania, com organização social e voz ativa para a população. Ao longo dos últimos anos, mais de nove mil alunos, em Goiás, se formaram nos cursos da Fundação Ulysses Guimarães. Na plataforma online são disponibilizados cursos de oratória, formação política, políticas públicas, cidadania e curso específico para a formação de gestores públicos.

“Já percorremos diversas cidades e bairros no Estado com os cursos da Fundação. Temos uma história e estamos construindo o presente e o futuro. Os presidentes das zonais, os moradores de nossas cidades interessados em política em transformar seus bairros, com a chegada de novos serviços e dignidade; são eles que levam a bandeira de isso partido de sol a sol por todos os cantos. Que lutam ao nosso lado para que os serviços cheguem até a população”.

Estradas e Bandeiras

O projeto “Estradas e Bandeiras” ocorre pela primeira em Goiânia. O evento, que está em sua terceira edição nacional, é uma realização da Fundação Ulysses Guimarães, uma fundação nacional com sede em Goiás, vinculada ao PMDB.

O objetivo principal é aproximar militantes e líderes da Fundação e dos cursos de formação oferecidos por ela. Para tanto, o ciclo de palestras vem para reforçar o papel da instituição sem fins lucrativos e apresentar os cursos semipresenciais oferecidos por ela.

A Fundação

A Fundação Ulysses Guimarães é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos que oferece cursos de formação, para qualquer pessoa que queira aprender sobre política e cidadania, gratuitamente.



ANOTE

Encontro do PMDB – Estradas e Bandeiras

Data: segunda-feira, 30 de outubro

Horário: a partir das 13 horas

Local: Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG)