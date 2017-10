Prefeito Iris participa da entrega de moradias em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), em parceria com a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Caixa Econômica Federal, realizou nesta segunda-feira, 30, a entrega de 400 apartamentos da primeira etapa do Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz. Deste total, 200 foram selecionados pelo município.

O evento contou com a presença do prefeito Iris Rezende, que destacou a importância da moradia aos cidadãos. “Moradia sempre foi um dos carros-chefes das minhas administrações, seja como governador ou como prefeito. Se Goiânia hoje é uma cidade sem favelas, foi graças à nossa dedicação em dar prioridade à moradia digna”, destacou.

Além do prefeito, participaram do evento o ministro das Cidades, Bruno Araújo, governador do Estado, Marconi Perillo, superintendente da Caixa Econômica Federal, Marise Fernandes, e demais autoridades.

“Essa é a primeira etapa de muitas que vamos entregar à população, essa parceria da prefeitura, Estado e união vai beneficiar mais e mais cidadãos com moradia digna e de qualidade”, lembra o ministro Bruno Araújo.

Uma das contempladas foi a dona de casa Rosana Fernandes. Ela conta da emoção de receber o apartamento. “Não tenho palavras para definir minha felicidade, agora é mudar e cuidar da minha família”, disse.

Conforme cronograma estabelecido em conjunto com a Caixa e Agehab, a entrega do empreendimento às famílias será realizada em três fases. Hoje foram 400 famílias que passaram a ocupar seis blocos do empreendimento que receberá, no total, 1,6 mil famílias. As demais serão transferidas em outras duas fases, com datas ainda a serem definidas.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Goiânia