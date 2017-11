“Admiro o trabalho de  renovação de Marconi”, diz Tasso

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), disse nesta quarta-feira, 1, ser um admirador das gestões e do trabalho de renovação feito pelo governador Marconi Perillo em Goiás. A declaração foi dada após um encontro entre os tucanos.

“Admiro o trabalho de renovação que o governador Marconi fez em Goiás. Temos muita afinidade política e de visão sobre o País. O mais importante é que nós dois queremos a união do partido. Nenhum de nós tem vontade de lutar ou disputar contra o outro. Temos o desejo e vamos conseguir um acordo que seja para o bem do partido e do Brasil”, comentou Tasso.

Após a reunião com o senador, o governador Marconi Perillo oficializou sua intenção em concorrer nas eleições de dezembro que irá escolher o novo presidente do diretório nacional do partido. Durante o encontro, os dois líderes defenderam ações que culminem na união da legenda.

Durante entrevista coletiva a imprensa, o governador manifestou seu respeito e consideração a Tasso Jereissati, que considera uma das mais importantes lideranças do partido.

“(Ele) foi um referencial para a minha vida pública desde quando eu era deputado estadual e ele governador. Me apoiou em 1998 quando fui candidato a governador pela primeira vez. É um líder respeitado por todos nós. É fundador do PSDB, foi governador três vezes, transformou o Ceará e sempre foi uma referência no Congresso Nacional. Tive o privilégio de ser seu colega no Senado”, disse o governador goiano.

Leia também: Marconi oficializa candidatura à presidência nacional do PSDB

Marconi defendeu mudanças para o fortalecendo do partido e reiterou a intenção de dirigir o PSDB. “Manifestei a ele o meu desejo antigo de contribuir com o PSDB na direção do partido. Eu disse a ele que este desejo remonta a 2007 quando Sérgio Guerra foi candidato a presidência do PSDB. Mostrei o meu desejo de trabalhar pra valer, de dedicar-me muito ao partido que já fez muito por mim. Mas ao mesmo tempo respeitando o senador Tasso como presidente do partido e uma importante liderança”.

De acordo com o governador, esta foi a primeira de uma série de reuniões que os dois deverão realizar em busca de consenso. “Eu não poderia procurar a bancada ou outros líderes do partido antes de vir aqui dizer a ele do meu desejo em colaborar com o partido como seu presidente”.