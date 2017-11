Festival leva música, dança e teatro às escolas municipais

Lívia Máximo

Especial para Tribuna

No último dia 30, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) promoveu a abertura de mais uma etapa do Festival de Arte Educação. A noitefoi de espetáculos de dança, música e teatro dos alunos de cinco escolas municipais, que se apresentaram no palco do teatro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), campus V, Jardim Goiás, e foram aplaudidos de pé.

A superintendente pedagógica e de esportes da SME, Ampara Barros, parabenizou os professores pelo empenho na produção das apresentações junto aos alunos e ressaltou a riqueza de momentos como o Festival. “Por meio da arte, conseguimos trabalhar a ação pedagógica de forma muito abrangente. Por exemplo, uma criança que é tímida, ou aquela que não tem a oportunidade de conhecer a arte, com essas ações acabam criando outras culturas e hábitos. Em relação à aprendizagem, isso é fundamental, pois se fazem isso com emoção e motivação, com certeza, o resultado não é só estético. A resposta vem com o bom comportamento e rendimento lá na escola”, afirmou.

Para Bárbara Lorena dos Santos, 11 anos, aluna da Escola Municipal Grande Retiro, é motivo de orgulho poder compartilhar com as pessoas uma apresentação sobre a valorização da mulher. “Adoro esse friozinho na barriga que dá antes de entrar no palco. Gosto também do apoio que nós recebemos das nossas famílias e o reconhecimento de todos pela nossa apresentação. Ensaiamos bastante para estar aqui”, comentou.

Na plateia, vibrações a aplausos de alunos, professores e familiares que prestigiaram a noite especial. O casal Jhonatan Ferreira Silva e Mariana Gama era só orgulho da filha Isadora Ferreira Mendes, aluna da Escola Municipal Bárbara de Sousa Moraes, que estava no palco. “Sempre acompanhamos e incentivamos tudo que é relacionado à arte. Ela gosta muito e nós concordamos que isso contribui para a educação dela”, afirmou o pai.

Arte e aprendizado no Festival

O Festival de Arte Educação te m como objetivo incentivar as produções artísticas dos alunos da rede municipal e oferecer estrutura adequada para os trabalhos, além de promover trocas de experiências. Em todas as modalidades trabalhadas durante o ano, os alunos desenvolvem projetos de desenhos, pinturas, fotografias, colagens, vídeos e apresentações culturais.

De acordo com a gerente de projetos da SME, Malu Ramos, o resultado da edição 2017 é muito positivo. “Sempre supera as nossas expectativas. Os trabalhos apresentados são muito bons. Já é uma tradição na rede municipal e, se o nosso objetivo é que nossas crianças escrevam e leiam com desenvoltura, a arte é uma grande aliada para que elas ampliem seus repertórios, seus conhecimentos para utilizarem na hora de escrever”, pontuou.

Esta modalidade encerra o Festival de 2017 com apresentações nos próximos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no Cine Goiânia Ouro. Programação prevista para os três dias às 8h, 14h e 20h. No total, cerca de 9 mil alunos participarão do evento até o final do ano.