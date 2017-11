Uber pagou mais de R$ 495 milhões em impostos no Brasil em 2017

Quando chegou ao Brasil, em 2014, a Uber se propunha a resolver um simples problema: como alguém poder chamar um carro ao toque de um botão pra ir onde quiser? De lá pra cá, bastante coisa mudou. Com o uberX, a Uber cresceu e passou a fazer parte do dia a dia de todas as capitais do Brasil, oferecendo mais opções de mobilidade tanto para os moradores dos centros como também das periferias.

Hoje, de Rio Branco ao Recife, de Macapá a Porto Alegre, um total de 17 milhões de brasileiros se deslocam com a Uber de maneira permanente. Desde 2014, mais de 530 milhões de viagens foram feitas no Brasil, um número que elevou São Paulo e Rio de Janeiro ao topo do ranking das maiores cidades em número de viagens para a Uber no mundo.

Em 2017, a Uber pagou, até o momento, R$ 495.612.997,12 em tributos, tanto federais (como PIS, Cofins e Imposto de Renda) quanto municipais (como o ISS e contribuições municipais devido a regulações locais).

“Os últimos anos foram de muito trabalho e de muita satisfação”, diz Guilherme Telles, diretor-geral da Uber no Brasil. “Todos os dias, mais e mais brasileiros abrem mão de andar sozinhos, dentro de seus carros particulares, congestionando e poluindo nossas cidades, para compartilhar veículos. Todos os dias, mais e mais brasileiros se refugiam da crise econômica que vivemos na possibilidade de começar a gerar renda de maneira digna e sem complicação.”

O impacto que a tecnologia de ponta pode ter na vida das pessoas. É isso que a trajetória da Uber no Brasil nos mostra. Vamos continuar construindo mecanismos que melhorem cada vez mais as experiências e a segurança de nossos usuários e de nossos parceiros.