Diego Falk, da Garagem do Faustão, se apresenta no Lowbrow

Sábado, 4, é dia de curtir o Rock, o Reggae e a MPB na voz e violão do músico Diego Falk. Vencedor do Garagem do Faustão em 2011, Diego é considerado “a banda de um homem só” graças aos equipamentos que usa para reproduzir sons de violão, guitarra, baixo e bateria, utilizando apenas a voz, o violão, controladores e pedais de efeito.

Além da performance fantástica e inovadora, que é por si só um verdadeiro show, Diego possui um repertório diversificado composto por covers de suas principais influências e artistas favoritos. Grandes sucessos nacionais e internacionais fazem parte das releituras apresentadas por Falk, além de composições autorais.

Na apresentação do Lowbrow, Diego apresenta seu novo projeto, o Loop Session, por meio do qual explora e demonstra sua técnica vocal e, também, seu lado musical e criativo. A casa abre às 18h30 com outra atração de sucesso, a exposição Natureza Inventada, da artista plástica Emília Simon.

SERVIÇO

Diego Falk

DATA: 4 de novembro, sábado, a partir das 18h30

LOCAL: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, nº 1684, Setor Sul)

COUVERT: R$ 10,00