Marconi segue com agenda do Goiás na Frente nesta semana

O governador Marconi Perillo prossegue nesta próxima semana à frente da entrega de obras e benefícios do Programa Goiás na Frente pelo Estado. Neste domingo, 5, Marconi está em Mara Rosa, onde entrega 118 unidades habitacionais do Cheque Mais Moradia Construção, e vistoria as obras de construção da rodovia estadual GO-347, que recebe investimentos de R$ 12,4 milhões para a pavimentação de 29,4 quilômetros pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop).

Ainda em Mara Rosa, Marconi, o vice-governador José Eliton e o presidente da Agehab, Luiz Stival, liberam R$ 600 mil para construção de casas em Bonópolis e para melhoria de moradias precárias em Amaralina. Na região Norte, onde está Mara Rosa, já foram viabilizados mais de R$ 100 milhões de investimento em habitação, sendo R$ 46 milhões do Governo de Goiás, por meio do Cheque Mais Moradia. São mais de 7 mil unidades habitacionais na região, das quais mais de 2,5 mil construções e 4,3 mil reformas de moradias precárias.

Na segunda-feira, 6, a agenda de investimentos se concentra em Goiânia, quando Marconi anuncia a ampliação da estrutura e das atribuições da Polícia Técnico-Científica. O governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, vão apresentar a nova organização da Superintendência, com a criação da Seção da Patologia Forense, da Seção de Psiquiatria e Psicologia Forense, do Núcleo de Inteligência Estratégica, do Laboratório de Criminalisticas Especializados e de oito novas Unidades Regionais da Polícia Técnico-Científica, totalizando 21 unidades. A solenidade será no Auditório Mauro Borges, às 11h.

Na quarta-feira, 7, Marconi vai a Aparecida de Goiânia, acompanhado da secretária de Educação, Raquel Teixeira, onde visita o Colégio Militar Estadual Nader dos Santos e se reúne com diretores e secretários das escolas militares do município, às 8 horas. às 9 horas, o governador inaugura a Avenida da Paz, via de interligação do Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, que recebeu investimentos de R$ 13,32 milhões.

Na quinta-feira, 8, Marconi, acompanhado do secretário Tayrone de Martino, abre a edição do Governo Junto de Você em Novo Gama, às 8h30. Às 11h30, o governador estará de volta à capital para a Inauguração do novo Data Centro do Governo do Estado de Goiás, como parte do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador. Na ocasião, os secretários que integram o programa, sob a coordenação do titular da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), Joaquim Mesquita, vão apresentar os últimos resultados das ações de governança para aumentar a competitividade econômica e social do Estado.

O governador encerra a semana presidindo, em São Luís do Maranhão, a reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central, pela manhã. À tarde, ele faz visita técnica ao Porto de Itaqui, na capital maranhense.