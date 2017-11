Governo do Estado lança site para inscrições ao Prêmio Reconhece Goiás

O Governo de Goiás lançou nesta quarta-feira (08/11) um site para inscrições ao Prêmio Reconhece Goiás, ação prevista no programa Goiás na Frente 3º Setor – Social. Podem participar entidades sem fins lucrativos que tenham como foco o bem-estar da coletividade. As inscrições devem ser feitas no site reconhecegoias.go.gov.br.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho do terceiro setor. As organizações beneficiadas receberão incentivo de R$ 20 mil para o apoio de projetos e investimentos, ações e aquisição de bens. Podem participar Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), associações e fundações.

No ato da inscrição, as entidades devem apresentar CNPJ, estatuto social – adequado ao novo Código Civil-, ata de eleição da atual diretoria, RG, CPF e comprovante de endereço do presidente, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social ou no conselho específico da área de atuação, certificado do conselho comprovando funcionamento mínimo de um ano anterior à data de solicitação do credenciamento, plano de trabalho e declaração de aplicação de verba.

Coordenador-geral do Goiás na Frente, o vice-governador Zé Eliton destaca a importância do incentivo ao trabalho das entidades do terceiro setor. “Goiás vive um momento histórico ao ajudar essas que, sem dúvidas, são parceiras na construção de uma sociedade mais justa”, destaca.

Para Zé Eliton, o programa reafirma o espírito de solidariedade do Governo de Goiás. “Política se faz estendendo a mão para quem mais precisa. É uma alegria ver que o Estado cresce com obras estruturais importantes, mas sem se esquecer das políticas públicas que garantem proteção social”, avalia.

Vertente Social

Além do Reconhece Goiás, a nova etapa do Goiás na Frente também prevê a ampliação de programas sociais, como Renda Cidadã, Cheque Reforma e Jovem Cidadão. Portadores de deficiência física terão prioridade no acesso aos benefícios. Essa nova fase do programa foi lançada em outubro pelo governador Marconi Perillo e pelo vice-governador Zé Eliton.